Chelsea wygrała Ligę Mistrzów!

Zespół z Manchesteru był zdecydowanym faworytem, jednak w dwóch poprzednich meczach musiał uznać wyższość Chelsea - w finale Pucharu Anglii i w meczu ligowym.

Finał prowadzony był w bardzo szybkim tempie, jednak obie obrony grały bezbłędnie. Do 42. minuty... Wtedy to Mason Mount popisał się kilkudziesięciometrowym podaniem, po którym Kai Havertz wbiegł w pole karne, minął bramkarza, po czym posłał piłkę do siatki!

Po przerwie The Citizens starali się atakowali, ale Chelsea nie odpuszczała, a w szóstej minucie doliczonego czasu londyńczycy mieli szczęście, bo po strzale Mahreza piłka o centymetry minęła poprzeczkę.

Gola nie było, więc po chwili boisko opanowali szalejący ze szczęścia piłkarze, trenerzy oraz działacze londyńskiego klubu.