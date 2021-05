Szanse na Superligę znacznie zmalały

* KPR Legionowo - Warmia Energa Olsztyn 37:26 (17:16)

Pierwsze 20 minut meczu było bardo wyrównane - w tym czasie dwukrotnie prowadzili (1:0, 5:4). Potem do głosu doszło Legionowo, osiągając trzybramkową przewagę (13:10, 16:13), ale do siatki trafili Gruszczyński, Sikorski i Malewski, w efekcie na przerwę olsztynianie zeszli z jedynie jedną bramką straty.

Niestety, na początku drugiej połowy Warmia straciła cztery bramki z rzędu, potem jedną zdobyła (Klapka), po czym rywale znowu cztery razy trafili do siatki. W tym momencie, po 38. minutach, rywale prowadzili już 25:17. Równie słaba była końcówka, bo ostatnie 7 minut olsztynianie przegrali 2:7.

W efekcie ich szanse na awans do Superligi zmalały do minimum. Przypominamy, że awans wywalczy zwycięzca turnieju barażowego, a zespół z drugiego miejsca zmierzy się z przedostatnią ekipą Superligi.