Trwa pojedynek na oświadczenia

I LIGA PIŁKARSKA\\\ Trzy kolejki pozostały do zakończenia rozgrywek. W niedzielę o godz. 17 Stomil zagra w Łęcznej z Górnikiem. Gospodarze walczą a awans do Ekstraklasy, a olsztynianie, którzy już nie spadną, myślą o niepewnej przyszłości.

Olsztyńska drużyna utrzymanie zapewniła sobie tydzień temu, gdy kolejne spotkanie przegrał GKS Bełchatów. W tej sytuacji zwycięstwo Stomilu z Puszczą (2:1) nie miało już znaczenia w kontekście walki o pozostanie w I lidze.

Tym samym Stomil pojedzie do Łęcznej na wycieczkę, aby dopełnić ligowej formalności. Zapewne na przedmeczowej konferencji, która odbędzie się dzień przed wyjazdem, trener Piotr Klepczarek zapowie walkę o zwycięstwo, bo tak mówi się zawsze, ale tak naprawdę piłkarze, trenerzy i pracownicy klubu myślą teraz o tym, co będzie w następnym sezonie.

W ostatnim meczu na boisku przebywała większa grupa młodzieżowców - ma to oczywiście związek z walką o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji Pro Junior System - można się zatem spodziewać, że teraz będzie podobnie. Niestety, w meczu z Puszczą została zaprzepaszczona szansa na to, żeby w PJS zapunktowali Jakub Kanclerz i Mateusz Jońca. Obaj mają na koncie jedynie debiut w biało-niebieskich barwach, a żeby liczyć się w klasyfikacji, trzeba rozegrać 270 minut w pięciu spotkaniach. Przypominamy, że zostały już tyko trzy kolejki.

W spotkaniu z Puszczą zwycięstwo zapewnił Stomilowi Adrian Szczutowski, kolejny młodzieżowiec - dla piłkarza wypożyczonego z Wisły Płock było to piąte trafienie w rundzie wiosennej i tym samym stał się najlepszym strzelcem Stomilu.

- W ostatnim czasie dostaję mniej minut na boisku, ale staram się dawać jak najwięcej od siebie - mówi Szczutowski, napastnik Stomilu. - Lepiej czuję się na tzw. dziewiątce (środkowy napastnik - red.) lub jako lewy napastnik, taki fałszywy. Trener wystawia mnie jednak na prawej pomocy. Muszę uszanować jego decyzję i walczyć jak najlepiej. Jeszcze nie wiem, co będzie w przyszłości (piłkarz został wypożyczony na 1,5 roku z Wisły Płock do Stomilu - red.). To decyzja trenerów i prezesów.

Wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, czy Stomil otrzymał w pierwszym terminie licencję na kolejny sezon I ligi. Po tym, jak Michał Brański ogłosił wyjście z klubu, sytuacja klubu mocno się skomplikowała. Większościowy udziałowiec ma oddać klub w ręce osób, które zapewnią budżet na najbliższy sezon i tym samym zachowana zostanie pierwszoligowa ciągłość Stomilu.

Na pewno nie dojdzie do porozumienia na linii klub - miasto. W tym tygodniu wydano kolejne oświadczenia. Stomil napisał, ile pieniędzy musi płacić rocznie za wynajem boisk i biur dla OSiR-u (160 tysięcy), ile akademię kosztuje korzystanie z miejskich obiektów (260 tysięcy) oraz ile wynosi podatek od gruntów (20 tys.).

Ośrodek Sportu i Rekreacji natychmiast zareagował, twierdząc, że to, co napisał Stomil, jest „ogromnym przekłamaniem”. „Stomil Olsztyn SA korzysta aktualnie z obiektu miejskiego de facto według stawek niespotykanych w innych miastach w kraju” - czytamy w piśmie OSiR-u. I tak za wynajęcie biura Stomil miesięcznie płaci 1548,58 złotych brutto (330 metrów kwadratowych), za 2 boiska treningowe 261,99 złotych (boiska wyremontowane i utrzymywane przez klub). 500 złotych Stomil płaci za wynajem stadionu na mecz ligowy, 100 złotych kosztuje godzina treningu na głównej płycie. Do tego Akademia płaci 1254,44 brutto za wynajem pomieszczeń w starym hotelu.

* 32. kolejka, piątek: Widzew Łódź - GKS Tychy (17:40); sobota: Miedź Legnica - ŁKS Łódź (12:40), Chrobry Głogów - GKS Bełchatów (16), GKS 1962 Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz (17), Korona Kielce - Arka Gdynia (17), Radomiak Radom - Resovia (19:10); niedziela: Odra Opole - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (12:40), Górnik - Stomil (17), Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec (19).