Marco Bonitta trenerem Indykpolu AZS!

Oto fragmenty komunikatu zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA w Olsztynie.

"Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie informuje, że kontrakt z Danielem Castellanim, na prośbę szkoleniowca, został rozwiązany. Trener Indykpolu AZS Olsztyn zdecydował się na zmianę klubu. Dziękujemy Danielowi za półtora roku pracy w Olsztynie.

Daniel Castellani dołączył do Indykpolu AZS Olsztyn pod koniec stycznia 2020 roku. Prowadził zespół z Kortowa do końca sezonu 2019/2020 (przedwcześnie zakończonego z powodu pandemii koronawirusa) oraz w sezonie 2020/2021.

– Pięć miesięcy temu – przed Świętami Bożego Narodzenia, przedłużyliśmy z Danielem umowę na kolejny sezon – wyjaśnia Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA. – Rozpoczęliśmy budowę nowej drużyny, która w moim przekonaniu, ma szansę walczyć z najlepszymi w Polsce. Dwa tygodnie temu szkoleniowiec zwrócił się do mnie z prośbą o rozwiązanie kontraktu. Była to bardzo trudna decyzja, jednak Klub wykazał zrozumienie w argumentach trenera. Po długich negocjacjach, rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron.

– Chciałbym podziękować prezesowi, sponsorom i kibicom za wszystko, co razem zrobiliśmy i za umożliwienie mi bardzo komfortowej pracy we wspaniałym klubie – mówi Daniel Castellani. – Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie zarówno dla klubu, jak i dla mnie. Po kilku dniach, spytałem AZS o możliwość rozwiązania kontraktu. Nie spodziewałem się takiej zmiany, ale oferta, która się pojawiła, była bardzo trudna do odrzucenia. Będę zawsze wdzięczny za możliwość pracy i zbierania doświadczenia w jednej z najważniejszych drużyn w historii polskiej siatkówki – dodaje argentyński szkoleniowiec".

Tak jak przewidywaliśmy, następcą Castellaniego został Marco Bonitta. Nowy trener Indykpolu AZS urodził się 5 września 1963 r. w Rawennie, gdzie zaczął też swoją karierę trenerską (zespoły Messaggero i Olimpia Teodora). Pierwsze sukcesy odniósł razem z siatkarkami Foppapedretti Bergamo, które doprowadził do dwóch tytułów mistrzyń Włoch (1998, 99), Pucharu Włoch (1998), trzech Superpucharów Włoch (1997, 98, 99), a także dwóch Pucharów Europy (1999, 2000).

W 2001 roku Marco Bonitta został trenerem kobiecej reprezentacji Włoch, zdobywając z nią w tym samym roku srebro mistrzostw Europy, a w 2002 - mistrzostwo świata! Z kadrą, z którą zdobywał też m.in. srebrne medale Grand Prix siatkarek (2004, 2005), pracował do 2006 roku, a później jeszcze w latach 2014-17.

W międzyczasie m.in. prowadził reprezentację Polski siatkarek (2007-08), awansując do finałów Grand Prix oraz na igrzyska olimpijskie w Pekinie, po których rozstał się z tą funkcją.

Marco Bonitta pracował także z reprezentacją Włoch juniorów, z którą wywalczył mistrzostwo Europy (2012) i brąz mistrzostw świata (2013). Przez ostatnie dwa sezony pracował z siatkarzami Consaru Rawenna, występującymi w SuperLedze. W sezonie 2021/22 Bonitta będzie szkoleniowcem Indykpolu AZS.

– Zadecydowała o tym wizja Marco na prowadzenie naszej drużyny, bogate doświadczenie w pracy oraz bardzo dobre referencje wystawione przez polskich trenerów i działaczy z okresu pracy trenera Bonitty w Polsce – wyjaśnia Tomasz Jankowski. – Teraz najważniejsze są rozmowy nowego trenera z zawodnikami, którzy będą reprezentować barwy naszego klubu w najbliższym sezonie.

– Zdecydowałem się na podpisanie kontraktu z Indykpolem AZS, ponieważ już po pierwszych rozmowach czułem wielką chęć współpracy ze strony prezesa Indykpolu – Piotra Kulikowskiego oraz prezesa klubu – Tomasza Jankowskiego. Zespół jest bardzo ciekawy i z wielką chęcią rozpoczynam pracę w Olsztynie – podkreśla Marco Bonitta, który został piątym w historii włoskim szkoleniowcem Indykpolu AZS. Przed nim olsztynian prowadzili Tomasso Totolo, Andrea Gardini, Roberto Santilli i Paolo Montagnani.