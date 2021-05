22 rzuty karne w Gdańsku!

* Villarreal - Manchester United 1:1 (1:0, 1:1), 11:10 w rzutach karnych

1:0 - Moreno (29), 2:0 - Cavani (55)

Generalnie mecz nie był wielkim widowiskiem, nic więc dziwnego, że przez 90 minut oba zespoły w sumie oddały trzy celne strzały. W pierwszej połowie zdecydowanie dłużej utrzymywał się Manchester United, ale gola zdobyli Hiszpanie.

Po przerwie obudził się Villarreal, a mimo to zespół z Premier League doprowadził do wyrównania.

Ponieważ w dogrywce gole nie padły, więc o tym, gdzie pojedzie puchar, musiały zadecydować rzuty karne.

Bez wątpienia przejdą one do historii europejskich pucharów, bowiem do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż jedenaście serii karnych. Piłkarze obu zespołów strzelali perfekcyjnie, w efekcie po dziesięciu kolejkach był remis 10:10. W tej sytuacji na linii 11. metrów musieli stanąć bramkarze. O ile Rulli z Manchesteru United dostosował się do swoich kolegów, o tyle De Gea strzelił słabo i bramkarz hiszpańskiego zespołu nie miał problemów z odbiciem piłki!

Tym samym Villarreal wygrał Ligę Europy, więc w przyszłym sezonie w nagrodę zagra w Lidze Mistrzów.