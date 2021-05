Déjà vu: dwa medale z Krakowa

Myślę, że znajdziemy się wśród tych drużyn, które będą walczyć o najwyższe cele. Bardzo bym chciał, żebyśmy – tak jak w poprzednich latach – powalczyli o medal w ogólnej klasyfikacji. A mamy taki zespół, że powinniśmy w tej walce się liczyć... – przewidywał przed wyjazdem na finałowe „ampy” Grzegorz Krzan, trener reprezentacji UWM. I, jak się okazało, wiedział co mówi, bo siatkarze z Kortowa rzeczywiście powalczyli w Krakowie o miejsce na podium AMP. Ze srebrno-złotym skutkiem!

Przypomnijmy: żeby zagrać w finałowym turnieju, zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie musiał wyjść obronną ręką z rywalizacji w półfinale i zrobił to w świetnym stylu, kończąc kortowski turniej z bilansem pięciu zwycięstw bez straty seta. W Krakowie miało być trudniej, no i było...

Wszystko zaczęło się jednak po myśli drużyny trenerów Grzegorza Krzana i Andrzeja Grygołowicza, która na dzień dobry pokonała ekipę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2:0 (22, 29). Tyle, że parę godzin później olsztynianie ulegli swoim rywalom z Politechniki Częstochowskiej 1:2 (18, -18, -12), co oznaczało, że drugiego dnia imprezy ekipę UWM czeka mecz o wszystko z gospodarzami turnieju. Nie obyło się bez nerwów, ale siatkarze z Kortowa ostatecznie wygrali z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie 2:0 (21, 20) i z pierwszego miejsca w grupie awansowali do czołowej ósemki akademickich mistrzostw kraju.

W ćwierćfinale reprezentanci Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie trafili na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i nie mieli absolutnie żadnych problemów z wykazaniem swojej wyższości nad przeciwnikiem (2:0, w setach do 21 i 11). Problemy pojawiły się dopiero w walce o awans do wielkiego finału, gdy na drodze UWM stanął murowany faworyt do końcowego zwycięstwa – drużyna Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Która, równie dobrze, mogłaby się nazywać... PlusLiga Opole.

Przesada? Niekoniecznie. W barwach uczelni, która od lat jest „mekką” czołowych polskich sportowców (oczywiście, tych zainteresowanych podniesieniem poziomu swojego wykształcenia), w tym roku zobaczyliśmy pod siatką m.in. Łukasza Kozuba i Bartłomieja Lipińskiego z Trefla Gdańsk, Michała Gierżota z Jastrzębskiego Węgla, Michała Filipa ze Stali Nysa, Mateusza Czunkiewicza ze Ślepska Suwałki, Mateusza Masłowskiego z Czarnych Radom czy też trójkę olsztynian Remigiusza Kapicę, Dawida Wocha i Jędrzeja Gruszczyńskiego! Uściślając – trójkę, spośród której w Indykpolu AZS nadal będzie grał tylko Gruszczyński. Dla porównania, w zespole UWM byli „tylko” dwaj plusligowicze – Mateusz Poręba i Jakub Ciunajtis (obaj Indykpol AZS), wsparci Dawidem Sokołowskim, ostatnio wypożyczonym z Indykpolu AZS do pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki...

„Papierowe” przewagi sprawdziły się też na boisku, bo opolska konstelacja gwiazd pokonała w półfinale kortowian 2:0 (13, 20). Drużynie UWM pozostał więc mecz o brązowy medal z Politechniką Częstochowską, czyli z rywalem, który już raz sprawił jej kłopot (1:2 w grupie). Jednak tym razem role się odwróciły.

Rewanż był w pełni udany: podopieczni Grzegorza Krzana wygrali 3:0 (17, 13, 21) i w efekcie – tak samo jak w zeszłym roku – zakończyli akademickie MP na trzecim miejscu. Ale że dodatkowo wygrali też klasyfikację uniwersytetów (w 2020 mieli srebro), więc do Olsztyna wrócili z dwoma kompletami medali! Tu dodajmy, że w meczu o złoto faworyt z WSZiA Opole dopiero w tie-breaku uporał się z ekipą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wygrywając ostatecznie 3:2 (16, -20, -17, 17, 8).

>> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowali: Michał Bajor, Jakub Ciunajtis, Dawid Deptuła, Wiktor Jezierski, Oliwier Kubacki, Hubert Lasecki, Mateusz Olbryś, Mateusz Poręba, Kamil Poręba, Arseni Rachanau, Dawid Śliwiński, Dawid Sokołowski, Aleksander Szolc i Krystian Wojtkiewicz. Trenerzy: Grzegorz Krzan i Andrzej Grygołowicz.

* AMP w Krakowie, grupa D: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn – Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 2:0 (22, 29), Politechnika Częstochowska – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 2:1, ŚUM Katowice – UE Kraków 2:1, UWM – Politechnika 1:2 (18, -18, -12), Politechnika – ŚUM Katowice 1:2, UE Kraków – UWM 0:2 (-21, -20).

GRUPA D

1. UWM 2-1 5 5:2

2. Politechnika 2-1 5 5:4

-------------------------------------

3. Katowice 2-1 5 4:4

4. UE Kraków 0-3 3 2:6

>> Ćwierćfinały: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Opole – Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa 2:0 (19, 19), Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków – Uniwersytet Gdański 2:0 (20, 22), Politechnika Poznańska – Politechnika Częstochowska 0:2 (-18, -18), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Akademia Wychowania Fizycznego Poznań 2:0 (21, 11). >> Półfinały: Politechnika Cz. – AGH Kraków 0:2 (-16, -11), WSZiA Opole – UWM Olsztyn 2:0 (13, 20). >> O 3. miejsce: Politechnika Cz. – UWM Olsztyn 0:3 (-17, -13, -21); finał: AGH Kraków – WSZiA Opole 2:3 (-16, 20, 17, -17, -8).



KLASYFIKACJA GENERALNA AMP

1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4. Politechnika Częstochowska

5. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

6. Uniwersytet Gdański

7. Politechnika Poznańska

8. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

9. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

10. Politechnika Warszawska

11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

12. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

13-16. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

KLASYFIKACJA UNIWERSYTETÓW

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2. Uniwersytet Gdański

3. Uniwersytet Rzeszowski

NAGRODY INDYWIDUALNE

Najlepszy zawodnik WSZiA Opole – Bartłomiej Lipiński

Najlepszy zawodnik AGH Kraków – Karol Borkowski

Najlepszy zawodnik UWM Olsztyn – Dawid Sokołowski



LEKKA ATLETYKA\\\ Wydarzeniem finałów AMP w Bielsku-Białej był wyczyn Natalii Kaczmarek z AWF Wrocław, która w biegu na 400 metrów uzyskała piąty wynik w historii tej konkurencji w Polsce (51,03 sek.), wypełniając tym samym minimum olimpijskie na igrzyska w Tokio!

18-osobowa ekipa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, „dowodzona” przez Krystynę Pieczulis-Smoczyńską ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM w Olsztynie, przywiozła do domu cztery medale w „węższej” klasyfikacji uniwersytetów. Dwa z nich zdobyła Alicja Potasznik (srebro na 200 i brąz na 100 m), a na uniwersyteckim podium stanęli też Kamil Łabęcki (drugi w rzucie oszczepem, a ósmy w „generalce”) oraz sprinterki Beata Milanowska, Natalia Żuk, Maja Lemanowicz i Alicja Potasznik w sztafecie 4x100 metrów (brąz).

W „ampach” wystartowali też reprezentanci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i tu bliski szczęścia był Wojciech Marok, który ostatecznie zajął czwarte miejsce w pchnięciu kulą (17,35 m). Siódmy w tej konkurencji był Jakub Borkowski (16,15), który wywalczył też szóstą pozycję w rzucie dyskiem (46,29). Tu Marok był dziesiąty (33,95).

PIŁKA NOŻNA\\\ Świetnie w półfinałowym turnieju AMP spisali się w stolicy piłkarze UWM. Po remisie z Politechniką Warszawską (0:0), wygranych nad Politechniką Łódzką (1:0) i Szkołą Główną Handlową w Warszawie (2:1) oraz podziale punktów z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie (1:1), olsztynianie zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do finałowej imprezy w Opolu (20-23 czerwca). Z tego półfinału awans uzyskały też drużyny Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

>> Skład UWM: Mahamadou Bah, Wiktor Bojarowski, Marcin Drozdowski, Mateusz Grochowski, Mateusz Gut, Maciej Izdebski, Konstanty Karkulowski, Hubert Leszczenko, Damian Lewandowski, Michał Marcińczyk, Bartosz Markisz, Dominik Rutka, Maciej Serewiś, Jakub Stankiewicz, Maciej Sulikowski, Kacper Szczerba, Cezary Trzebiński, Michał Walczuk, Dominik Zakrzewski, Kamil Zawalich. pes