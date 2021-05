Medaliści z Kurzętnika i Nowego Miasta

We Włoszakowicach koło Leszna rywalizowało 204 juniorów i 354 kadetów z 87 klubów, w tym 14 z Zamku i Olimpii (5 juniorów i 9 kadetów).

- Były to bardzo wyczerpujące zawody - przyznaje Leszek Jobs z Kurzętnika. - Duża liczba startujących spowodowała, że zawody - choć toczyły się na czterech matach - jednego dnia trwały nawet 13 godzin. Łącznie wywalczyliśmy 6 medali – 3 srebra i 3 brązowe krążki, a do pełni szczęścia zabrakło tylko złotego medalu, choć był dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jak przystało na wojowników nie załamujemy jednak rąk, tylko wracamy do treningów i pracujemy dalej, bo przed nami kolejne starty. Już niedługo do rywalizacji dołączą przecież seniorzy Zamku i Olimpii - kończy trener Jobs

* Medaliści, juniorzy: Mieszko Siemiątkowski (srebro), Samanta Klein (srebro); kadeci: Kacper Olęcki (srebro), Maciek Szwechowicz (brąz), Dawid Mączkowski (brąz), Amelia Rzepecka (brąz)

* Inne wyniki: 7. m - Łukasz Gumiński, Kamil Laskowski, Kamil Mączkowski; 8. m - Paulina Jabłońska.