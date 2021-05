Kasa Stomilu nie jest pusta, ale i tak nie ma powodów do radości

- Bardzo długo nie komentowałeś bieżących wydarzeń w Stomilu. Dlaczego?

- Obejmując stanowisko prezesa klubu postanowiłem, że przynajmniej raz w miesiącu będę się komunikował z kibicami, z ludźmi, których interesuje to, co się dzieje w klubie. Jednak w ostatnim czasie tyle się działo, tyle ognisk powstało, wyszło sporo komunikatów, więc nie chciałem dolewać oliwy do ognia. Starałem się wewnątrz klubu gasić pożar, żeby jak najmniej wychodziło spraw na zewnątrz. Nie udało się, no i doszło do takiej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, wszyscy znamy treść oświadczeń właściciela klubu oraz miasta. Teraz trwa walka i mediacja o to, żeby klub mógł się rozwijać, a nie tylko żeby przetrwał. Chodzi o to, żeby Stomil mógł iść do przodu. Szkoda zaprzepaścić to wszystko, co się udało wypracować. Przypomnę, że długi zostały spłacone, a w klubie zapanowała stabilizacja.

- Próbowałeś namówić Michała Brańskiego do zmiany decyzji?

- Cały czas rozmawiam z Michałem, żeby mimo wszystko nie rezygnował.

