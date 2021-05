FORBET IV LIGA: Mamry nadal robią swoje

* Mamry Giżycko – Stomil II Olsztyn 6:0 (1:0)

1:0 – Mroczkowski (14), 2:0 – Sadocha (52), 3:0 – Drażba (62), 4:0, 5:0 – Sadocha (65, 71), 6:0 – Świderski (73)

MAMRY: Murawski – Darda, Drężek, Adamiec (60 Rutkowski), Świderski, Mroczkowski (79 Dobko), Kulik, Skonieczka (64 Rusiak), Drażba (68 Raiński), Sadocha, Gulbierz (85 Waszczyn)

Jesienią drużyna trenera Przemysława Łapińskiego wygrała ze Stomilem II aż 11:2 (!), więc rewanż w Giżycku można skwitować krótko – „bez niespodzianki, bez kanonady, ale znów z różnicą klas”. Do przerwy lider obszedł się z olsztynianami łaskawie, bo zdobył tylko jednego gola (Arkadiusz Mroczkowski), ale za to nadrobił to sobie z nawiązką w drugiej połowie. Bohaterem meczu został 18-letni Krystian Sadocha, który w niespełna 20 minut skompletował hat-tricka.

* Mrągowia Mrągowo – Olimpia II Elbląg 2:0 (2:0)

1:0 – Abramczyk (3), 2:0 – Błędowski (39)

* Warmia Olsztyn – Polonia Lidzbark Warmiński 2:6 (2:5)

0:1 – Skarbek (4), 0:2 – Wierzbowski (17), 1:2 – Filipek (23), 2:2 – Wiśniewski (24), 2:3 – Oleszko (33), 2:4 – Dziemidowicz (37), 2:5 – Gurow (42), 2:6 – Dziemidowicz (65)

* Pisa Barczewo – Jeziorak Iława 1:4 (0:0)

0:1 – Figurski (54), 0:2 – Stanikowski (63), 0:3 – Figurski (66), 1:3 – Malanowski (77 k), 1:4 – Galas (90+1)

* Motor Lubawa – Zatoka Braniewo 0:0

* Granica Kętrzyn – Delfin Rybno 3:0 (1:0)

1:0 – Torgaszow (13), 2:0 – Bobrowski (67), 3:0 – Torgaszow (90)

* Mazur Ełk – Tęcza Biskupiec 2:2 (1:1)

0:1 – Karłowicz (13), 1:1 – Wiktorzak (36), 1:2 – Kowalski (70), 2:2 – Berezowski (77)

* Błękitni Orneta – Błękitni Pasym 2:2 (1:1)

1:0 – Nosowicz (35 samob.), 1:1 – Malanowski (43), 2:1 – Kosobucki (53), 2:2 – Kępka (81)

* MKS Korsze – Olimpia Olsztynek 4:0 (3:0)

1:0 – Piotr Sawicki (18), 2:0, 3:0 – Gąsiorowski (27, 43), 4:0 – Trafarski (48)

FORBET IV LIGA

1. Mamry 70 109:36

------------------------------------

2. Mrągowia 63 67:34

3. Polonia 61 86:38

4. Motor 55 54:30

5. Jeziorak 47 80:53

6. Zatoka 46 61:55

7. Korsze 45 59:50

8. Granica 45 55:45

9. Pisa 43 63:63

10. Błękitni P. 40 58:65

11. Olimpia II 38 50:48

12. Mazur 37 48:41

13. Błękitni O. 31 38:43

-----------------------------------

14. Tęcza 30 43:89

15. Warmia 29 39:83

16. Delfin 26 47:83

17. Stomil II 17 40:83

18. Olimpia O. 13 38:96