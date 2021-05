PlusLiga we... Lwowie???

Wiadomo, że sezon 2021/22 wystartuje 1 października, a ewentualny piąty mecz finału zaplanowano na 14 maja 2022. Z kolei od następnych rozgrywek (2022/23) PlusLiga ma liczyć już nie 14, ale 16 drużyn, przy czym do elity automatycznie awansuje mistrz Tauron 1. Ligi, wicemistrza czekają baraże z ostatnią, 14. ekipą ekstraklasy, a 16. miejsce w poszerzonej PlusLidze zajęliby – po spełnieniu szeregu warunków – siatkarze mistrza Ukrainy Barkomu Każany Lwów!

* W startującej za tydzień Lidze Narodów będą mieli okazję zagrać nowi zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn. I tak trener John Speraw powołał do 19-osobowej reprezentacji USA m.in. środkowego Taylora Averilla i przyjmującego Toreya Defalco, którego transfer czeka na oficjalne potwierdzenie przez kortowski klub. Z kolei nowy selekcjoner Iranu Rosjanin Władimir Alekno powołał do 17-osobowej kadry m.in. Meysama Salehiego, 22-letniego przyjmującego, który przez najbliższe dwa lata ma grać w Olsztynie.

* Ruchy kadrowe w PlusLidze: Uroš KOVAČEVIĆ - 28-letni serbski przyjmujący, z zespołu mistrza Chin BAIC Motor Pekin do Aluronu CMC Warta Zawiercie; Lukas KAMPA - 35-letni niemiecki rozgrywający, z Jastrzębskiego Węgla do Trefla Gdańsk; Jay BLANKENAU - 32-letni kanadyjski rozgrywający, z tureckiego Arkasu Spor Izmir do Vervy Warszawa; Dušan PETKOVIĆ - 29-letni serbski atakujący, z PGE Skry Bełchatów do Vervy.