Po spacerku poprzeczka w górę

W tym tygodniu poznaliśmy skład grup finałowego turnieju akademickich mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn, a także szczegółowy harmonogram gier. I nic dziwnego, skoro walka o medale tegorocznych „ampów” zaczyna się już w niedzielę.

Z olsztyńskiego punktu widzenia, najciekawsza jest grupa D, w której rywalami siatkarzy UWM będą kolejno drużyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (niedziela, g. 11.30), Politechniki Częstochowskiej (niedziela, g. 19) oraz gospodarzy turnieju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (poniedziałek, g. 13.30)

Do fazy pucharowej przejdą po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup.

A oto finałowa szesnastka w pełnej krasie:

* GRUPA A: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Rzeszowski (obrońca tytułu), Politechnika Warszawska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

* GRUPA B: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Gdański, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

* GRUPA C: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

* GRUPA D: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Murowanym faworytem do zdobycia złota AMP wydaje się być zespół Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, uczelni słynącej z tego, że jej studentami są czołowi polscy siatkarze. Żeby nie być gołosłownym: ekipę WSZiA, która dwa tygodnie temu wygrała w cuglach opolski półfinał „ampów”, tworzyli m.in. Michał Gierżot z Jastrzębskiego Węgla, Łukasz Kozub, Bartłomiej Lipiński i Mateusz Janikowski z Trefla Gdańsk, Mateusz Czunkiewicz ze Ślepska Suwałki, Mateusz Masłowski z Czarnych Radom, Michał Filip ze Stali Nysa czy też silny olsztyński zaciąg w składzie: Remigiusz Kapica, Dawid Woch i Jędrzej Gruszczyński! Tak na marginesie: Kapica i Woch już nie będą grali w Indykpolu AZS, bo po minionym sezonie rozstali się z olsztyńskim plusligowcem.

Wracając do drużyny UWM, to - jak już informowaliśmy - przeszła ona przez półfinały AMP jak burza, wygrywając na najkrótszym możliwym dystansie (czyli w dwóch setach) wszystkie pięć spotkań w Kortowie. Poza zespołem trenerów Grzegorza Krzana i Andrzeja Grygołowicza, awans do finałów AMP (22-25 maja w Krakowie) wywalczyli z olsztyńskiego turnieju także siatkarze trzech stołecznych uczelni: Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Drużyna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zagrała w składzie: Michał Bajor, Jakub Ciunajtis, Dawid Deptuła, Wiktor Jezierski, Oliwier Kubacki, Hubert Lasecki, Tomasz Narkun, Mateusz Olbryś, Mateusz Poręba, Kamil Poręba, Arseni Rachanau, Dawid Śliwiński, Dawid Sokołowski, Krystian Wojtkiewicz. Trenerzy: Grzegorz Krzan, Andrzej Grygołowicz.

- Tak się złożyło w tym roku, że nasz zespół zdecydowanie przewyższał pozostałych uczestników półfinału - ocenia trener olsztynian Grzegorz Krzan. - Przed turniejem za bardzo nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, bo ze względu na sytuację „covidową” nie mieliśmy orientacji, w jakich składach przyjadą nasi rywale. Udało się wygrać i to cieszy - podsumowuje Grzegorz Krzan.

A jak będzie w Krakowie? - Myślę, że znajdziemy się w gronie tych drużyn, które będą walczyć o najwyższe cele - przewiduje trener Krzan. - Niemniej także nie wiemy, w jakich składach zagrają inne drużyny. Docierają do nas informacje, że nawet z zawodnikami PlusLigi, tak że na pewno poziom będzie zdecydowanie wyższy i będzie ciekawa walka. Mam nadzieję, że uda nam się przywieźć z finałów wysokie miejsce. Jak wysokie? Bardzo bym chciał, żebyśmy - tak jak w poprzednich latach - powalczyli o medal w klasyfikacji ogólnej. Mamy taki zespół, że powinniśmy w tej walce się liczyć. No, ale to jest sport i tu nic obiecać się nie da. Poza tym, że na pewno zrobimy wszystko, żeby przywieźć z Krakowa medale - deklaruje olsztyński szkoleniowiec.

STRZELECTWO SPORTOWE\\\ Perfekcyjnie z roli faworyta wywiązał się podczas akademickich mistrzostw Polski w Bydgoszczy reprezentant kraju Maciej Kowalewicz. Student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystąpił tylko w jednej konkurencji – w strzelaniu z karabinu dowolnego 3x40 m, zdobywając złoty medal. Był również zgłoszony do rywalizacji w karabinku pneumatycznym, ale ostatecznie nie wystartował w tej konkurencji.

* AMP w Bydgoszczy, 50 m karabin dowolny 3×40 strzałów: 1. Maciej Kowalewicz (UWM w Olsztynie) 1155 pkt; 2. Kacper Sadowski (Politechnika Łódzka) 1143; 3. Szymon Słowik (Politechnika Wrocławska) 1139.



KOSZYKÓWKA\\\ W półfinałowym turnieju o wejście do II ligi koszykarzy wziął udział m.in. AZS UWM Olsztyn. Z powodzeniem, bo mistrzowie III ligi - jako jedyni z warmińsko-mazurskiej trójki - przeszli do finałowych gier. Taka sztuka nie udała się ani Wilkom Ełk, ani Rosiowi Pisz (trzecie miejsce na turnieju w... Piszu).

* AZS UWM Olsztyn – STK Wilki Ełk 93:67 (17:5, 23:20, 23:21, 30:21)

AZS UWM: Artur Bednarczyk 4, Marcin Włodarczyk 15, Rafał Chudzik 9, Jarosław Andrusiewicz 15, Mariusz Jaskólski 5, Jakub Kaufman 5, Tomasz Panewski 3, Bartłomiej Reszka 10, Marcin Biranowski 27

WILKI: Jakub Zalewski 4, Tomasz Zyskowski 9, Rafał Mocarski 5, Adam Wardziński 2, Rafał Podgórski 16, Dawid Gromko, Tomasz Brózio, Krzysztof Dunalski, Piotr Has 27, Marcin Pilecki 4, Bartosz Parafiniuk

Olsztynianie pojechali na półfinałowe baraże do... Ełku, gdzie gospodarzem turnieju były tamtejsze Wilki i to właśnie od meczu z tym rywalem zaczęli swoje występy koszykarze z Kortowa. I nie mieli żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa, ustawiając sobie grę już w pierwszej kwarcie, wygranej 17:5.

* AZS UWM – Legion Legionowo 94:71 (22:14, 28:23, 25:13, 19:21)

AZS UWM: Artur Bednarczyk 4, Jakub Kaufman 9, Radosław Dymek 11, Marcin Włodarczyk 21, Rafał Kacprzak, Rafał Chudzik 8, Jarosław Andrusiewicz 8, Mariusz Jaskólski 11, Bartłomiej Reszka 8, Marcin Biranowski 14

Spotkanie dwóch zespołów, które zaczęły turniej od wygranych, mogło zadecydować o tym, kto wywalczy awans do dalszych gier o II ligę. A że po drugie bardzo pewne zwycięstwo sięgnął AZS UWM, więc taka ścieżka otworzyła się właśnie przed kortowianami.

* TKM Włocławek – AZS UWM 69:59 (15:19, 23:11, 12:14, 19:15)

AZS UWM: Artur Bednarczyk 2, Radosław Dymek 2, Marcin Włodarczyk 10, Rafał Kacprzak, Rafał Chudzik 3, Jarosław Andrusiewicz 10, Mariusz Jaskólski 3, Bartłomiej Reszka 4, Marcin Biranowski 11, Łukasz Muszyński 14

Mimo przegranej na zakończenie turnieju, olsztynianie wygrali całe półfinały, o czym zadecydowało wysokie zwycięstwo nad Legionem. W trzecim meczu do zespołu dołączył Łukasz Muszyński, ale drużyna mając awans praktycznie w kieszeni, nie walczyła aż z takim zacięciem jak do tej pory.

* Inne mecze: Legion Legionowo – TKM Włocławek 76:69, Wilki Ełk – Włocławek 58:100, Legion – Wilki 90:60. pes

TABELA

1. AZS UWM 2-1 5 246:207

2. Włocławek 2-1 5 238:193

—————————————

3. Legion 2-1 5 236:223

4. Wilki 0-3 3 185:282