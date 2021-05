Marzenia o awansie muszą poczekać

* Stomilanki Olsztyn – Tarnovia 1:3 (0:2)

0:1 – Gębica (25), 0:2 – Kubaszek (34), 0:3 – Białoszewska (49), 1:3 – Siwakowa (82 karny)

STOMILANKI: Marta Kaźmierczak – Paula Krech, Paula Mazurkiewicz, Lena Trofimiuk, Kristina Siwakowa, Katarzyna Kałużna, Wioleta Tkaczyk, Karolina Szóstko (46 Katarzyna Grzesik), Daria Augustyniak, Adrianna Rosiak, Chinonyerem Macleans (77 Paula Zawistowska)

Zespół trenera Dariusza Maleszewskiego urządzała w 30. kolejce pierwszej ligi jedynie wygrana, tyle że tym razem poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Naprzeciwko Stomilanek stanął lider rozgrywek, który przyjechał do Olsztyna z takim oto wiosennym dorobkiem: osiem zwycięstw w ośmiu meczach przy bilansie bramkowym 38:10! No i rzeczywiście: spotkanie na Dajtkach potwierdziło siłę Tarnovii, która pewnie pokonała olsztynianki, stawiając kropkę nad „i” w walce o awans. A oto, jak ten pojedynek – ale także cały sezon – skwitowano na facebookowym profilu Stomilanek:

„Lider z Tarnowa przyjechał do Olsztyna, aby wygrać i tym samym przypieczętować swój awans do Ekstraligi. Również drugi w tabeli zespół Rekordu Bielsko-Biała mocno przebierał nogami przed monitorami TV... Olsztynianki chciały te plany pokrzyżować, a ewentualne zwycięstwo dawało jeszcze nadzieję, aby włączyć się do walki o czołową dwójkę. Nie udało się, Stomilanki przegrały to spotkanie i tym samym zespoły Tarnovii i Rekordu wywalczyły na dwie kolejki przed końcem sezonu awans do Ekstraligi. Pozostało nam pogratulować tym dwóm drużynom uzyskania awansu.

Należy również podziękować ekipie Stomilanek, piłkarkom, sztabowi szkoleniowemu, sztabowi zarządzającemu klubem, zapleczu medycznemu za trud włożony w osiągnięcie celu, zaangażowanie i serce do walki za „One Team Stomilanki”. Dziękujemy za wsparcie sponsorom, bez których nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy oraz wam, kibicom, rodzicom, którzy kibicowali, kibicują i trzymają cały czas kciuki za tę wspaniałą ekipę i cały klub.

Przed pierwszą drużyną naszego klubu kolejne cele, nowe wyzwania na kolejny sezon, nowe projekty i sporo pozytywnych zmian, które dadzą ogromny impuls do dalszej pracy zespołu”.

* Inne mecze 20. kolejki: Sportowa Czwórka Radom – Trójka Staszkówka/Jelna 3:0, Polonia Środa Wlkp. – Praga Warszawa 3:1, Rekord Bielsko-Biała – UKS SMS II Łódź 1:0, Piastovia Piastów – Resovia Rzeszów 0:3 vo. Mecz Pogoń Tczew – SWD Wodzisław Śląski nie doszedł do skutku.