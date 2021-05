Paulo Sousa wybrał kadrę przed ME

Tak naprawdę, Paulo Sousa ogłosił nazwiska 27 piłkarzy, gdyż niejako nadprogramowo powołał czwartego bramkarza – Radosława Majeckiego z AS Monaco, który na ME nie pojedzie, ale będzie miał okazję popracować pod okiem sztabu reprezentacji.

Zgrupowanie w Opalenicy rozpocznie się 24 maja, natomiast ostateczna kadra na finały Euro 2020 zostanie podana 1 czerwca. Jednak ponieważ do ME można zgłosić właśnie 26-osobową drużynę, więc – o ile nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności (czyt. kontuzje czy choroby) – ogłoszona w poniedziałek kadra jest tożsama z tą, która może liczyć na grę w tej imprezie. Tu dodajmy, że do każdego meczu w Euro 2020 może zostać zgłoszonych 23 spośród tych 26 zawodników.

Przypomnijmy, że podczas ME Polacy zagrają w grupie E ze Słowacją (14 czerwca) i Szwecją (23 czerwca) w Sankt Petersburgu, a pomiędzy tymi meczami czeka ich spotkanie z Hiszpanią w Sewilli (19 czerwca).

Polska na ME 2020

* Bramkarze: Łukasz Fabiański, Radosław Majecki, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

* Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus.

* Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Piotr Zieliński.

* Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Jakub Świerczok.

* Lista rezerwowa: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Robert Gumny, Sebastian Szymański.