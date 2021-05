Lewandowski dogonił Muellera

40. trafienie Polak zaliczył w zremisowanym 2:2 meczu z Freiburgiem. Powody do zadowolenia może mieć także pochodzący z Olsztyna Rafał Gikiewicz, który zachował czyste konto, a jego Augsburg pokonał 2:0 Werder Brema.

- Gerd Mueller jest bogiem piłki nożnej, a od soboty jest nim także Robert Lewandowski! - powiedział prezydent Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, a piłkarz monachijskiego klubu Thomas Mueller dodał: - Myślę, że nikt w Niemczech nie przypuszczał, że ten wynik może zostać powtórzony. To, że ty tego dokonałeś, a ja mogłem w tym uczestniczyć, jest wyjątkowe. Ogromny szacunek, ale nie zatrzymuj się.

W sobotę odbędzie się mecz Bayernu z Augsburgiem, więc jest szansa, że Polak się nie zatrzyma i pobije rekord z 1972 roku. W tym sezonie Bundesligi polski napastnik zdobywa gola średnio co 59 minut, a Mueller w swoim najlepszym sezonie strzelał co 77 minut. Na dodatek „Lewy” na zdobycie 40 bramek potrzebował 28 spotkań, a Mueller aż 34!

* Inne wyniki 33. kolejki: Hertha Berlin - FC Koeln 0:0, Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 4:3, Borussia Monchengladbach - VfB Stuttgart 1:2, Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin 1:1, FC Augsburg - Werder Bremen 2:0, Arminia Bielefeld - Hoffenheim 1:1.

* Czołówka: 1. Bayern 75 (33 mecze); 2. RB Lipsk 64 (32); 3. VfL Wolfsburg 60 (32); 4. Borussia Dortmund 58 (32); 5. Eintracht Frankfurt 57 (33).