FORBET IV LIGA PIŁKARSKA\\\ W 28. kolejce doszło do meczu na szczycie, bowiem Mrągowia (wicelider) podjęła Mamry (lider).

W razie zwycięstwa ekipa z Mrągowa miałaby tylko cztery punkty straty i nadal mogłaby myśleć o awansie. Goście z Giżycka udowodnili jednak, że nie przez przypadek są na pierwszym miejscu w tabeli, bo do przerwy prowadzili 2:0. Co prawda gospodarze zdołali doprowadzić do remisu, jednak podział punktów bez wątpienia jest korzystny dla Mamr, bowiem sześć kolejek przed końcem utrzymały siedmiopunktową przewagę.

* Olimpia II Elbląg - Olimpia Olsztynek 3:0 (1:0)

1:0, 2:0 - Sobiecki (38, 68), 3:0 - Kozera (90)

* Jeziorak Iława - MKS Korsze 1:1 (1:1)

0:1 - Jędrzejewski (20), 1:1 - Czarnota (45+1)

* Błękitni Pasym - Pisa Barczewo 6:1 (3:1)

1:0 - Malanowski (4), 2:0 - Kulesik (29), 3:0 - Kowalewski (34), 3:1 - Nawrocki (41), 4:1 - Duplicki (84), 5:1, 6:1 - Chrzanowski (87, 88)

* Warmia Olsztyn - Błękitni Orneta 2:4 (1:3)

0:1, 0:2 - Kosobucki (2, 24), 0:3 - Krajewski (27), 1:3, 2:3 - Wiśniewski (36, 46), 2:4 - Ziemianowicz (86)

* Delfin Rybno - Polonia Lidzbark Warm. 1:5 (1:3)

1:0 - Rozentalski (10), 1:1 - Bogdański (16), 1:2 - Oleszko (43), 1:3 - Wierzbowski (50), 1:4 - Leśniewski (69 samobójcza), 1:5 - Szymański (87)

* Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn 2:3 (2:1)

0:1 - Torgaszow (9), 1:1 - Rynkowski (19), 2:1 - Wolak (24), 2:2 - Kotarba (79), 2:3 - Dwulat (89)

* Tęcza Biskupiec - Motor Lubawa 2:2 (1:0)

1:0 - Gajewski (33), 1:1, 1:2 - Kowalski (54, 83), 2:2 - Sobolewski (85)

* Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko 2:2 (0:2)

0:1, 0:2 - Drażba (40, 43), 1:2 - Błędowski (50), 2:2 - Barszczewski (81)

* Stomil II Olsztyn - Mazur Ełk 0:3

PO 28 KOLEJKACH

1. Mamry 67 103:36

-------------------------------

2. Mrągowia 60 65:34

3. Polonia 58 80:36

4. Motor 54 54:30

5. Zatoka 45 61:55

6. Jeziorak 44 76:52

7. Pisa 43 62:59

8. Korsze 42 55:50

9. Granica 42 52:45

10. Błękitni P. 39 56:63

11. Olimpia II 38 50:46

12. Mazur 36 46:39

13. Błękitni O. 30 36:41

14. Warmia 29 37:77

--------------------------------

15. Tęcza 29 41:87

16. Delfin 26 47:80

17. Stomil II 17 40:77

18. Olimpia O. 13 38:92