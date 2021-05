Warmiacy zagrają o Superligę!

I LIGA PIŁKARZY RĘCZNYCH\\\ W swoim ostatnim meczu Warmia Energa na wyjeździe ograła 29:24 USAR Kwidzyn, co oznacza, że olsztynianie definitywnie wygrali grupę A i teraz zagrają w barażach, których stawką będzie awans do wymarzonej Superligi.

* USAR Kwidzyn - Warmia Energa Olsztyn 24:29 (13:17)

WARMIA: Makowski, Matusiak, Kaczmarczyk, Starzec 1, Didyk 6, Konkel 4, Sikorski, Chełmiński 2, Golks, Zemełka, Kozłowski, Klapka 9, Gruszczyński 3, Dzido 2, Malewski 2

Rozgrywki grupy A I ligi zakończą się dopiero za tydzień, ale dla Warmii Energi ostatnim akordem sezonu miał być niedzielny mecz w Kwidzynie, ponieważ spotkanie z 22. kolejki rozegrali awansem (w rzutach karnych pokonali Tytanów). Sytuacja była zatem jasna - zwycięstwo z USAR-em zapewniało olsztynianom pierwsze miejsce w grupie A bez względu na wyniki ostatniej kolejki, bo MKS Grudziądz ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań - u siebie przegrał z Warmią 23:24, a w Olsztynie górą byli gospodarze 29:27.

W Kwidzynie Warmia Energa od początku narzuciła swoje warunki gry - co prawda wynik otworzyli gospodarze, ale potem do siatki trafiali Konkel (2), Didyk (2) i Klapka (2), w efekcie po 7 minutach olsztynianie wygrywali 6:3.

A potem ich przewaga stopniowo rosła - 11:6 w 17. min (Konkel) i 14:8 w 20. min (Konkel). Ostatecznie na przerwę goście zeszli z 4-bramkową przewagą.

Drugą połowę Warmia rozpoczęła z energią i w 35. min odskoczyła na 7 trafień - 20:13 (Dzido, Malewski i Gruszczyński). Od tego momentu olsztynianie kontrolowali przebieg meczu, a w 52. min wygrywali nawet 28:19 (Klapka). W końcówce zatem trochę spuścili z tonu, dzięki czemu gospodarze zdołali zmniejszyć rozmiary porażki.

Po meczu trener Jarosław Knopik powiedział: - Marzyliśmy o pierwszym miejscu. Nie o trzecim lub drugim, tylko o pierwszym. Jednak zapracowaliśmy na to nie tylko w tym sezonie, ale także w poprzednich. To było dużo ciężkiej pracy, za wykonanie której chciałem pochwalić swoich zawodników. Generalnie był to ciężki sezon, bo musieliśmy borykać się z kontuzjami i koronawirusem. Dzięki temu za dwa tygodnie zagramy w barażach o Superligę, ale o tym pomyślimy później, bo teraz chcemy się trochę cieszyć z wygrania swojej grupy. Muszę też podziękować szefom klubu za znakomite warunki, jakie udało się im nam w tym sezonie stworzyć.

W barażach rywalami olsztynian będą: Stal Gorzów (grupa B) oraz prawdopodobnie KPR Legionowo (grupa C) i Orlen Upstream SRS Przemyśl.

* Nielba Wągrowiec - KPR Elbląg 31:25 (18:12)

KPR: Jaworski, Shupyk — Budzich 1, Muracki, Stępień 5, Karczewski 1, Nowakowski 2, Załuski 2, Sparzak, Solecki, Sucharski 2, Chyła 6, Nowak 3, Heyda 3, Reseman, Peret; kary: 12 min

Najwięcej dla Nielby: Gregor 10, Drzazgowski, Klopsteg po 6; kary: 14 min

Gospodarze objęli prowadzenie w pierwszej minucie i nie oddali go już do końca, chociaż trzeba przyznać, że do 25. minuty elblążanie dotrzymywali kroku Nielbie (13:11). Niestety, ostatnie pięć minut pierwszej połowy to niemoc gości, którzy stracili aż pięć bramek, strzelając tylko jedną (Maksymilian Chyła).

Po przerwie gra elblążan wyglądała znacznie lepiej. Podopieczni trenera Grzegorza Czapli grali jak równy z równym, ale i tak nie byli w stanie odrobić sześciobramkowej straty.

W ostatniej kolejce olsztynianie mają wolny termin (mecz z Tytanami rozegrali we wcześniejszym terminie), natomiast KPR Elbląg podejmie MKS Grudziądz (sobota, godz, 14.30).

* Inne mecze 21. kolejki: SMS ZPRP Gdańsk - MKS Grudziądz 28:30 (15:13), Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna - SMS ZPRP Kwidzyn 22:24 (12:12), Gwardia Koszalin - SPR GKS Autoinwest Żukowo 34:22 (16:10).