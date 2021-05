Jastrzębie pokazało pazury

* GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn 2:0 (0:0)

1:0 - Rumin (51), 2:0 - Bondarenko (73)

STOMIL: Leszczyński - Bucholc, Byrtek, Remisz, Carolina (76 Mosakowski) - Sierant (88 Jońca), Ogrodowski (65 Skrzypczak), Spychała (65 Szczutowski), Łuczak (76, Szramka), Hinokio - Mysiorski



Pierwsza połowa w wykonaniu Stomilu była całkiem niezła - inna sprawa, że gospodarze do ligowych potentatów się nie zaliczają. Olsztynianie nie ograniczali się jedynie do obrony, więc na bramkę Jastrzębia strzelali Mysiorski, Łuczak, Sierant i tuż przed przerwą Spychała. Niestety, strzały były albo niecelne, albo padały łupem bramkarza.

Gole zatem nie padły, ale mimo to na drugą połowę można było oczekiwać z optymizmem. Konkretnie do 51. min, gdy Byrtek nie upilnował Rumina, który efektowną podcinką pokonał Leszczyńskiego. Szanse na korzystny wynik do minimum zmalały 22 minuty później, gdy celną i skuteczną główką popisał się Bondarenko, zresztą były zawodnik Stomilu.

Więcej bramek już nie było, ale ten wynik i tak zadowolił gospodarzy, natomiast co można powiedzieć o Stomilu? Cóż, ostatnio piłka nożna to sport, w którym po boisku biega 22 zawodników, a na koniec i tak przegrywają olsztynianie.

* Inne mecze 30. kolejki: Arka Gdynia - Resovia 1:0 (Żebrowski 4), Miedź Legnica - GKS Tychy 2:3 (Mijušković 66, Bednarski 84 - K. Piątek 5, J. Piątek 13, Żytek 86), Górnik Łęczna - Odra Opole 1:1 (Żemło 78 samob. - Wypych 90), Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec (17), Korona Kielce - GKS Bełchatów 3:0 (Szpakowski 9, Kiełb 15, Podgórski 42); niedziela: Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (12:40), Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź (19:30), Radomiak Radom - Sandecja Nowy Sącz (19:10).