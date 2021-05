630 koni poszaleje w Słomczynie

Zawody w Słomczynie jednocześnie będą eliminacją mistrzostw Polski i mistrzostw Europy strefy centralnej. Na liście startowej widnieje 119 zgłoszeń, w tym siedem samochodów w najsilniejszej klasie SuperCars. Wśród nich obrońca obydwu tytułów mistrzowskich Zbigniew Staniszewski, który pojedzie Fordem Fiesta RX.

W tym sezonie „Stanik” dysponuje 630-konnym samochodem, którym w mistrzostwach świata w 2019 roku łotewski kierowca Janis Baumanis wywalczył szóste miejsce.