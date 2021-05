Start o honor, Warmia o fotel

* Start Elbląg - Perła Lublin 23:25 (11:14)

START: Kepesidou, Pająk — Choromańska, Waga 9, Bojcić 2, Gędłek 1, Szczepanik 4, Pękala, Cygan 3, Agović 1, Stapurewicz 1, Rancić 2; kary: 8 min

Najwięcej dla Perły: Królikowska 8, Rosiak 5, Balsam, Szarawaga, Gadzina po 3; kary: 10 min

Elblążanki w meczu z Perłą chciały udowodnić, iż poprzednie spotkanie (17:32 z Zagłębiem) było tylko wypadkiem przy pracy. Tym razem podopieczne trenera Andrzeja Niewrzawy, które ponownie zagrały w 12-osobowym składzie, podjęły walkę i były nawet bliskie sprawienia niespodzianki.

Początek spotkania był jednak fatalny dla Startu, bo w 10. min przegrywał 1:5, a po kwadransie 3:8. Bardzo dobrze w tym czasie broniła bramkarka gości Weronika Gawlik, która aż 5-krotnie wychodziła z opresji po strzałach elblążanek. W końcu zawodniczki Startu zaczęły jednak lepiej grać w defensywie i skuteczniej w ataku - w efekcie w 20. min po golach Nikoli Szczepanik oraz Joanny Wagi zmniejszyły straty do dwóch bramek (8:10).

Końcówka pierwszej części spotkania należała jednak do przyjezdnych, które po 30 minutach wygrywały 14:11. Po przerwie lublinianki grały swoje, czyli szybko i skutecznie, no i po 45 minutach wygrywały 20:15.

Start jednak nie odpuszczał, wykorzystał rozluźnienie w zespole gości i w 50. min - po rzutach Wagi (2), Pauliny Stapurewicz i Katariny Bojcić - zrobiło się 19:20.

W końcówce spotkania podopieczne trenerki Moniki Marzec pokazały, że są zespołem bardziej doświadczonym, wykorzystując błędy Startu, wypunktowały go bezlitośnie i w ten sposób komplet punktów pojechał do Lublina.

Kolejny mecz ligowy Start rozegra w sobotę na wyjeździe z Piotrcovią Piotrków Tryb.

* Pozostałe wyniki: Młyny Stoisław Koszalin — Zagłębie Lubin 22:21 (12:10), Ruch Chorzów — Eurobud JKS Jarosław 29:37 (14:18), KPR Kobierzyce — Piotrcovia Piotrków Tryb. 29:21 (14:12).

PO 25 KOLEJKACH

1. Zagłębie 65 708:565

2. Perła 54 724:656

3. Kobierzyce 52 658:585

4. Piotrcovia 38 664:618

5. Koszalin 33 627:645

6. Eurobud 23 619:697

7. Start 22 616:665

8. Ruch 10 602:787

W ostatnim spotkaniu pierwszoligowych rozgrywek Warmia Energa Olsztyn zagra w niedzielę na wyjeździe z USAR-em Kwidzyn, siódmym zespołem tabeli. Dla lidera z Olsztyna jest to mecz o utrzymanie pierwszej pozycji i grę w turnieju barażowym o awans do Superligi.

Tym samym po 9 latach gry na pierwszoligowych parkietach szczypiorniści Warmii stają przed szansą powrotu do elity. Droga jest jednak wciąż długa, ale by o tym myśleć, trzeba najpierw wygrać swoją grupę I ligi.

Podopieczni trenera Jarosława Knopika prezentowali w tej rundzie zmienną formę, ale koniec końców stanęli na wysokości zadania, odprawiając z kwitkiem najgroźniejszych rywali. Kopyciński i spółka pokonali GKS Żukowo (33:29), Nielbę Wągrowiec (24:23) i MKS Grudziądz (29:27). Na finiszu ligowych zmagań zostało im jedynie postawić kropki nad „i” w meczu z zespołem z Kwidzyna.

Najbliższy rywal olsztynian w rundzie rewanżowej gra w kratkę - po odejściu Marka Boneczki i Adama Wolańskiego (byli zawodnicy superligowego Travelandu Olsztyn) USAR potrafi wygrać z Żukowem (34:31) i przegrać z Tytanami Wejherowo (31:32), dla których było to pierwsze zwycięstwo w lidze. Dlatego trudno jest ocenić formę niedzielnego rywala olsztynian - jedno jest pewne: gospodarze łatwo tego meczu nie oddadzą, tym bardziej że mają jeszcze do rozegrania dwa spotkania z zespołami Szkoły Mistrzostwa Sportowego i wciąż realną szansę na przeskoczenie szóstego w tabeli Sokoła Kościerzyna.

Olsztynianie po sobotniej batalii z MKS-em są w bardzo dobrych nastrojach. Na szczęście zespół ominęły poważniejsze kontuzje i poza Marcinem Laskowskim wszyscy są zdolni do gry. Trener Jarosław Knopik na pewno zastanawia się, jak powstrzymać bramkostrzelnego Dominika Sonnenfleda (93 trafienia w 17 meczach) i doświadczonego Łukasza Cieślaka (48/16). Jeśli jednak Warmia będzie w obronie prezentować się tak, jak w ostatnim meczu, to o defensywę obawiać się raczej nie musimy.

Początek niedzielnego meczu - godz. 16.

* Wyniki zaległych spotkań: Tytani Wejherowo - SMS ZPRP Kwidzyn 31:36 (12:20), SMS ZPRP Gdańsk - Gwardia Koszalin 28:25 (13:11)

* Inne mecze 21. kolejki: Nielba Wągrowiec - KPR Elbląg (sobota, g. 17), SMS ZPRP Gdańsk - MKS Grudziądz, Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna - SMS ZPRP Kwidzyn, Gwardia Koszalin - SPR GKS Autoinwest Żukowo.

JK, ŁSz, dryh

I LIGA

1. Warmia 19* 44 534:464

2. Grudziądz 18 41 519:465

3. Żukowo 18 39 574:467

4. Nielba 18 35 543:501

5. Gwardia 19 33 560:515

6. Elbląg 18 25 471:485

7. Sokół 18 25 469:491

8. USAR 17 24 476:505

9. SMS Gd. 16 18 440:469

10. SMS Kw. 16 6 412:544

11. Tytani 19 4 517:609

* liczba rozegranych meczów