W Jastrzębiu łatwo nie będzie

W Olsztynie po zwycięskim meczu z Koroną chyba zbyt szybko uwierzono, że utrzymanie w lidze jest już pewne. W tej sytuacji właściciel klubu Michał Brański wyznaczył Stomilowi nowy cel - jest nim zdobycie jak największej liczby punktów w Pro Junior System poprzez wystawianie do gry młodzieżowców. Przypominamy, że im wyższe miejsce w PJS, tym po sezonie do klubowej kasy wpłynie więcej pieniędzy.

Po zmianie priorytetów Stomil w dwóch ostatnich spotkaniach zanotował porażki. Najpierw podopieczni Piotra Klepczarka przegrali 0:1 z Radomiakiem Radom, a w ostatnią sobotę w Olsztynie ulegli 1:2 Chrobremu Głogów.

Wyniki te mogą sugerować, że olsztyński szkoleniowiec zastosował się do zalecenia Michała Brańskiego i rzeczywiście postawił na młodych i niedoświadczonych piłkarzy. Nic bardziej mylnego, bo Klepczarek od początku - jak tylko zastąpił Adama Majewskiego - podkreślał, że u niego wyjściowa jedenastka będzie układana na podstawie formy sportowej.

Czyli zespół przegrywa, bo formy sportowej ewidentnie brakuje drużynie z Olsztyna, która w tym sezonie przegrała już 16 razy.

W Jastrzębiu także nie będzie łatwo o punkty, bo GKS jest zamieszany w walkę o utrzymanie w I lidzie.W tej chwili Stomil ma 9 punktów przewagi (i lepszy bilans bezpośrednich spotkań) nad ostatnim w tabeli GKS Bełchatów, a najbliższy rywal olsztyńskiego zespołu ma tylko 5 oczek przewagi nad strefą spadkową. Czyli w razie porażki ze Stomilem może się zdarzyć, że strata Bełchatowa do Jastrzębia zmaleje do dwóch punktów. A jest na to szansa, bo ostatni zespół tabeli w tej kolejce zmierzy się z Koroną, która w tym sezonie już o nic nie gra.

Piotr Klepczarek musi ewidentnie pomyśleć nad zmianami w składzie formacji obronnej, bo Stomil w zbyt prosty sposób traci gole, szczególnie było to widać w ostatnim meczu, gdzie duet obrońców Damian Byrtek - Jurich Carolina funkcjonował - delikatnie mówiąc - średnio. Zresztą Byrtek już w Radomiu prezentował katastrofalną formę i wyleciał z boiska za dwie żółte kartki. Olsztyński trener ma w obwodzie dwóch innych środkowych obrońców: Jakuba Mosakowskiego oraz Rafała Remisza. Ten pierwszy ostatnio gra mało, a Remisz po słabych występach na wiosnę zasiadł na ławce rezerwowych.

Z powodu nadmiaru żółtych kartek nie zagra holenderski pomocnik Sam van Huffel oraz Grzegorz Kuświk - najbardziej doświadczony piłkarz biało-niebieskich. Do końca sezonu nie zobaczymy już w barwach Stomilu Piotra Skiby, który ma kontuzjowany nadgarstek. Dlatego z pierwszym zespołem trenuje Jacek Troshupa, bramkarz przesunięty jesienią do rezerw. To ostatni niechciany piłkarz w Stomilu, ściągnięty jeszcze przez prezesa Wojciecha Kowalewskiego.

Obydwie drużyny w tym sezonie spotkały się dwukrotnie w Olsztynie. W Pucharze Polski rywale wyeliminowali Stomil, wygrywając 3:2, natomiast w meczu ligowym GKS zwyciężył 1:0.

Początek sobotniego spotkania o godz. 17 (transmisja w telewizji internetowej IPLA).

* Inne mecze 30. kolejki, piątek: Arka Gdynia - Resovia (20:40); sobota: Miedź Legnica - GKS Tychy (12:40), Górnik Łęczna - Odra Opole (16), Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec (17), Korona Kielce - GKS Bełchatów (17); niedziela: Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (12:40), Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź (19:30), Radomiak Radom - Sandecja Nowy Sącz (19:10).

EM, dryh

FORTUNA 1. LIGA

1. Termalica* 59 51:23

2. Tychy 53 38:21

-----------------------------------------

3. Radomiak 53 38:19

4. Arka* 49 41:27

5. Górnik 48 40:25

6. ŁKS Łódź 48 49:32

-----------------------------------------

7. Miedź* 43 40:29

8. Odra 42 29:32

9. Sandecja* 40 38:38

10. Widzew 40 26:31

11. Chrobry* 39 32:39

12. Korona 35 23:39

13. Puszcza* 34 26:34

14. Stomil 29 27:43

15. Resovia 28 23:38

16. Jastrzębie 25 25:43

17. Zagłębie 23 27:40

----------------------------------------

18. Bełchatów 20 23:43

* mecz zaległy