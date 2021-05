Studentki UWM też awansowały!

Przypomnijmy: tuż przed olsztyńskim półfinałem AMP w siatkówce kobiet o cztery premiowane awansem miejsca walczyli w analogicznym turnieju panowie. Zaliczani do ścisłego grona faworytów, siatkarze-studenci z Kortowa wywiązali się z roli gospodarza znakomicie: wygrali wszystkie mecze (nie tracąc przy tym seta!) i awansowali z pierwszego miejsca do finałowego turnieju w Krakowie, który zostanie rozegrany już wkrótce, bo między 22 a 25 maja.

O ile obecność siatkarzy z Kortowa w najlepszej szesnastce akademickich drużyn w Polsce nie jest żadną niespodzianką, bo rok w rok ekipa UWM niemal nie schodzi z podium „ampów”, to już w przypadku siatkarek awans do finałów wcale nie jest taki oczywisty.



Daleko nie szukając: w zeszłorocznej edycji AMP studentki UWM, mimo całkiem niezłej gry, musiały się zadowolić szóstym miejscem w półfinałowym turnieju. A że dalej jak zwykle przechodziła czołowa czwórka, więc na tym zakończyły się występy siatkarek z Kortowa. Tym razem było jednak inaczej...

Drużyna prowadzona przez trenerkę Monikę Kobylińską zaczęła trzydniowe półfinały w Kortowie najlepiej jak można było, bo od zwycięstwa bez straty seta nad rywalkami z Uniwersytetu Łódzkiego (2:0). A że parę godzin później zespół gospodarzy wygrał też z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2:1), więc była to już dobra podstawa do walki o awans.

Drugi dzień zaczął się jednak od gładkiej przegranej z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (0:2), a to oznaczało, że ostatnie spotkanie grupowe będzie dla studentek UWM grą o wszystko. Olsztynianki wytrzymały tę próbę nerwów i wygrywając trzysetowy bój z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie (25:21, 17:25, 15:9), zapewniły sobie drugie miejsce w grupie i awans do półfinału kortowskiego turnieju. Czyli również – awans do finałów AMP w Krakowie (25-28 maja)!

Środowe gry siatkarek UWM to była wisienka na torcie: miejsce w finałowych „ampach” już było, a teraz trzeba było „tylko” powalczyć, żeby to był awans z jak najlepszym rozstawieniem. I tak, w walce o finał miejscowe nie sprostały faworyzowanej ekipie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (0:2), ale niezrażone tym faktem wygrały po południu nerwowy pojedynek z Uniwersytetem Warszawskim 2:1 (-22, 16, 14).

W tie-breaku rywalki prowadziły już 13:11, ale siatkarki z Kortowa wyszła z tych opresji, wygrały na przewagi i zostały sklasyfikowane na trzeciej pozycji w półfinałach AMP. Najlepszą zawodniczką drużyny UWM została uznana Aleksandra Przybysz.

Zespół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prowadzony przez trenerkę Monikę Kobylińską – zagrał w składzie: Olga Budka, Aneta Chmielewska, Daria Grodź, Barbara Karnicka, Patrycja Komenda, Katarzyna Krakos, Małgorzata Kłodowska, Monika Maciejewska, Karolina Olczyk, Aleksandra Przybysz, Nikola Słomińska, Ewelina Wilk, Weronika Zych.

* Półfinał AMP siatkarek w Kortowie. Grupa A: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2:0 (16, 11), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Uniwersytet Łódzki 2:0 (14, 14), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Akademia Finansów i Biznesu Vistula W-wa 0:2 (-16, -13), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W-wa – UWM w Olsztynie 1:2 (-19, 17, -8), Uniwersytet Łódzki – ALK W-wa 0:2 (-19, -18). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W-wa – ALK W-wa 2:1 (-19, 19, 9), UWM w Olsztynie – Akademia Finansów i Biznesu Vistula W-wa 0:2 (-14, -5), Uniwersytet Łódzki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W-wa 2:0 (24, 23), ALK W-wa – UWM w Olsztynie 1:2 (-21, 17, -9), Akademia Finansów i Biznesu Vistula W-wa – Uniwersytet Łódzki 2:0 (9, 17).

GRUPA A

1. AFiB Vistula 4-0 8 8:0

2. UWM Olsztyn 3-1 7 6:4

--------------------------------------------

3. ALK Warszawa 1-3 5 4:6

4. UKSW W-wa 1-3 5 3:7

5. Uniw. Łódzki 1-3 5 2:6

* Grupa B: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Politechnika Warszawska 2:0 (21, 20), Politechnika Łódzka – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2:1 (-24, 20, 11), Uniwersytet Warszawski – AWF W-wa 0:2 (-10, -15), Politechnika Warszawska – Politechnika Łódzka 2:1 (-22, 22, 13), Uniwersytet Medyczny Łódź – Uniwersytet Warszawski 0:2 (-10, -18), Politechnika Warszawska – Uniwersytet Warszawski 0:2 (-16, -18), Politechnika Łódzka – AWF W-wa 0:2 (-16, -13), Uniwersytet Medyczny Łódź – Politechnika Warszawska 1:2 (16, -23, -19), Uniwersytet Warszawski – Politechnika Łódzka 2:0 (17, 21), AWF W-wa – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2:0 (13, 13).

GRUPA B

1. AWF Warszawa 4-0 8 8:0

2. Un. Warszawski 3-1 7 6:2

--------------------------------------------

3. Politechnika W. 2-2 6 4:6

4. Politechnika Ł. 1-3 5 3:7

5. Uniw. Medyczny 0-4 4 2:8

* Półfinały: Akademia Finansów i Biznesu Vistula W-wa – Uniwersytet Warszawski 2:0 (21, 12), AWF W-wa – UWM w Olsztynie 2:0 (10, 10). Mecz o 3. miejsce: Uniwersytet Warszawski – UWM w Olsztynie 1:2 (22, -16, -14); finał: Akademia Finansów i Biznesu Vistula W-wa – AWF W-wa 0:2 (-20, -21).

Mecz o 9. miejsce: Uniwersytet Łódzki – Uniwersytet Medyczny Łódź 2:1 (20, -21, 11); o 7. miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W-wa – Politechnika Łódzka 2:0 (15, 24); o 5. miejsce: ALK W-wa – Politechnika Warszawska 2:0 (22, 22).

> Patronat nad imprezą sprawowali Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, rektor UWM w Olsztynie.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (awans do turnieju finałowego)

2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (awans)

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (awans)

4. Uniwersytet Warszawski (awans)

----------------------------------------------------------------------------------

5. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

6. Politechnika Warszawska

7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

8. Politechnika Łódzka

9. Uniwersytet Łódzki

10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi



>>> Niestety, awansu do finałowego turnieju AMP nie udało się tym razem wywalczyć koszykarzom z Kortowa. Tym razem, bo przecież w zeszłorocznej edycji drużyna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zajęła w finałach świetne piąte miejsce, zdobywając jednocześnie brąz w klasyfikacji uniwersytetów.

W tegorocznym półfinale AMP w Warszawie wystąpiło 12 zespołów, spośród których najlepsza piątka uzyskała kwalifikację. W pierwszej fazie turnieju grano w czterech trzydrużynowych grupach, a w każdej z nich z dalszej gry odpadała tylko jedna ekipa. Niestety, w „olsztyńskiej” grupie ten smutny los przypadł właśnie zawodnikom UWM, którzy ulegli po zaciętej walce zarówno rywalom z Uniwersytetu Warszawskiego (61:72), jak i ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (63:69).

W grze o miejsca 9-12 olsztynianie wygrali oba spotkania i ostatecznie zostali sklasyfikowani na 9. pozycji w półfinałach.

Drużyna UWM zagrała w składzie: Mateusz Ciborowski, Paweł Drozda, Marek Jawor, Jakub Kaufman, Mateusz Kazimierczuk, Paweł Kowalczyk, Marek Miałki, Michał Mycko, Bartłomiej Reszka, Jakub Stanisławajtys, Hubert Szachniewicz, Jacek Tarzanowski.



* Grupa: UW Warszawa – SGGW Warszawa 66:59, UWM Olsztyn – UW Warszawa 61:72, SGGW Warszawa – UWM Olsztyn 69:63.