Castellani w ślady Santilliego?

SIATKÓWKA\\\ Nikt w Indykpolu AZS nie chce tego potwierdzić, ale – według nieoficjalnych źródeł – trener olsztynian Daniel Castellani dostał na tyle atrakcyjną ofertę z Fenerbahce Stambuł, że być może przeniesie się przed nowym sezonem do Turcji.

Co prawda, niewiele ponad miesiąc temu Indykpol AZS poinformował o przedłużeniu umowy z Danielem Castellanim na sezon 2021/22, ale gdyby wkrótce okazało się, że argentyński szkoleniowiec zamierza jednak zamienić Olsztyn na Stambuł (gdzie już dwa razy pracował z Fenerbahce), to... nie byłby to precedens.