Stomilanki nadal walczą o awans

* SWD Wodzisław – Stomilanki Olsztyn 1:5 (0:3)

0:1, 0:2 – Rosiak (11, 17), 0:3, 0:4 – Macleans (28, 61), 0:5 – Grzesik (72), 1:5 – Szymanowska (82)

STOMILANKI: Aleksandra Szczerbaczewicz – Paula Krech, Gabriela Kędzia, Paula Mazurkiewicz, Lena Trofimiuk (75 Natalia Lenard), Kristina Siwakowa, Katarzyna Kałużna, Wioleta Tkaczyk (83 Karolina Szóstko), Daria Augustyniak (65 Katarzyna Grzesik), Adrianna Rosiak, Chinonyerem Macleans (83 Dominika Cichowska)

Przed udanym wyjazdem na Śląsk olsztynianki planowo pokonały Pragę Warszawa (3:1 u siebie), a jeszcze wcześniej wygrały w Limanowej 6:2 z Trójką Staszkówka/Jelna. A oto jak ostatnie zwycięstwo w Wodzisławiu skwitował oficjalny facebookowy profil klubu z Olsztyna. „Stomilanki nie rezygnują z walki o Ekstraligę: w dzisiejszym meczu wyjazdowym wysoko pokonały drużynę SWD Wodzisław Śląski 5:1. Nasz zespół w ostatnich trzech spotkaniach strzelił łącznie 14 bramek. Drużyna Stomilanek w kolejnym spotkaniu zaprezentowała się z bardzo korzystnej strony. Zaimponowała nie tylko skutecznością, ale i bardzo dobrą organizacją gry. Panowała nad sytuacją przez pełne 90 minut meczu i tym samym odniosła zasłużone zwycięstwo. Po tym spotkaniu nasz zespół na trzy kolejki przed końcem sezonu traci tylko 2 punkty do miejsca premiowanego awansem do Ekstraligi”.

Tu trzeba dodać, że ta dwupunktowa strata Stomilanek do drugiego w tabeli Rekordu jest tyleż prawdziwa, co jednak... zaniżona. Piłkarki z Bielska-Białej mają jeszcze „w pamięci” trzy punkty do dopisania za kolejkę kończącą sezon, w której dostaną zwycięstwo walkowerem za mecz z Piastovią Piastów (ta po jesieni wycofała się z rozgrywek).

A już w niedzielę zespół trenera Dariusza Maleszewskiego czeka w Olsztynie arcyciekawy pojedynek z liderkami z Tarnowa (g. 12.30), które wiosną nie straciły nawet punktu. Tarnovia odniosła w tym roku osiem zwycięstw w I lidze, w tym jedno walkowerem, przy łącznym bilansie bramkowym 38:10!

* Inne mecze 19. kolejki: Resovia Rzeszów – Sportowa Czwórka Radom 3:5, Tarnovia – Rekord Bielsko-Biała 3:1, Praga Warszawa – Pogoń Tczew 1:3, Trójka Staszkówka/Jelna – Polonia Środa Wielkopolska 2:1, UKS SMS II Łódź – Piastovia 3:0 vo.