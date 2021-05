Olsztyński ślad w historii Władysława Komara

HISTORIA SPORTU\\\ Wkrótce do Muzeum Sportu, które z powodu remontu Uranii już niedługo zostanie otworzone w LO V, trafi... kula. A jest to kula nie byle jaka, bo ponoć pchał nią sam Władysław Komar. Ba, nawet podobno pobił nią rekord Polski!

„Pamiątka Stadionu Leśnego w Olsztynie. Kula lekkoatletyczna 7,257 kg firmy BERG, należąca do DSV. Znaleziona przez gospodarza stadionu p. Andrzejewskiego. Tą kulą Władysław Komar ustanawiał rekord Polski - 18,60 m. Przekazana dla POROZUMIENIA STADION LEŚNY przez Henryka Witkowskiego” - czytamy na dołączonej do kuli metalowej tabliczce.

- Żadna z tych osób już dzisiaj nie żyje, więc trudno pewne fakty zweryfikować - przyznaje Leszek Dublaszewski, znany olsztyński działacz sportowy. - Gdy na początku lat 70. XX wieku trafiłem do Gwardii, to na Leśnym byli już inni gospodarze. Według mojej wiedzy pan Andrzejewski mieszkał i pracował na stadionie w latach pięćdziesiątych, natomiast Henryk Witkowski był kulomiotem Gwardii Olsztyn, który potem wyjechał do Niemiec. Ale gdy Tadeusz Milewski założył Porozumienie Stadion Leśny, wtedy w 2005 lub w 2006 roku pan Witkowski mu tę kulę przekazał.



