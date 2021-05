Indykpol AZS na razie ogłosił odejścia

I tak, z Olsztynem żegnają się: rozgrywający Przemysław Stępień, Nikodem Wolański i Kamil Droszyński, atakujący Damian Schulz i Remigiusz Kapica, przyjmujący Wojciech Żaliński i Ruben Schott oraz środkowi Dmytro Teriomienko, Javier Concepcion i Dawid Woch.

Najdłużej, bo po dwa sezony, spędzili w Olsztynie Żaliński i Kapica, który w swoim debiutanckim sezonie w ekstraklasie był „cieniem” Jana Hadravy, a ostatnio – Damiana Schulza. Pozostała ósemka dołączyła do Indykpolu AZS przed rokiem, a więc zaliczyła tylko jeden sezon gry w biało-zielonych barwach.

Podobno Żaliński trafi teraz do... ZAKSY Kędzierzyn, Schulz do Vervy Warszawa, a Stępień i Kapica przejdą do Cuprum Lubin. Wiadomo, że Teriomienko wraca do francuskiego Tours, a Concepcion drugi sezon w Europie spędzi także we Francji, a konkretnie w Stade Poitevin Poitiers. Z kolei Schott, po trzech latach gry w Polsce, podobno zasili Berlin Volleys.

W zespole z Olsztyna zostają więc tylko Robbert Andringa, Jakub Czerwiński (być może pójdzie na wypożyczenie), Mateusz Poręba oraz libero Jędrzej Gruszczyński i Jakub Ciunajtis.

Lada moment Indykpol AZS zacznie odkrywać transferowe karty, jednak od tygodni jest tajemnicą poliszynela, że do Olsztyna przechodzą m.in. rozgrywający Jan Firlej (ostatnio GKS Katowice), atakujący Karol Butryn (Resovia) czy reprezentanci USA: przyjmujący Torey Defalco z włoskiego Vibo Valentia i środkowy Taylor Averill z francuskiego Cannes. Ponadto AZS ma zasilić utalentowany irański przyjmujący Meisam Salehi z Shahrdari Urmia.