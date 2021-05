Sezon pod znakiem koronawirusa

- Przed sezonem wydawało się, że olsztyńscy siatkarze skutecznie powalczą o czołową ósemkę. Tak w każdym razie można było sądzić po przedsezonowych zmianach w kadrze Indykpolu AZS. No i skoro miało być tak dobrze, to dlaczego było tak źle, bo tak przecież należy oceniać dopiero dziesiąte miejsce.

- Zacznę od tego, że przede wszystkim cieszę się, iż ten sezon w ogóle się odbył, że rozegrano wszystkie mecze, że został wyłoniony mistrz Polski, no i że, niestety, został wyłoniony spadkowicz z PlusLigi.

- To akurat dobrze!

- Niestety dla Będzina (uśmiech).

- Ale dobrze dla sportu.

- W każdym razie w październiku i listopadzie z powodu olbrzymiej liczby odwołanych meczów sytuacja w PlusLidze wyglądała dramatycznie. W pewnym momencie około 50 meczów zostało przełożonych!



