Do zobaczenia w 2081 roku!

Pandemia zdemolowała nasze plebiscytowe plany, a miały być one - niczym teatr w wierszu Stanisława Wyspiańskiego - ogromne. Sześćdziesiąta edycja plebiscytu wymagała specjalnej oprawy - na przykład bal sportowca na tysiąc par, wspaniałe nagrody i moc atrakcji. Niestety, przez koronawirusa najpierw musieliśmy przesunąć rozpoczęcie głosowania, a potem to samo zrobiliśmy z jego końcem. W efekcie wybory najpopularniejszych sportowców 2020 roku zakończyliśmy dopiero 30 kwietnia. Przypominamy, że tradycyjnie głosowaliśmy za pomocą kuponów, a poza tym przygotowaliśmy kilkanaście kategorii sms-owych.

Nazwiska wszystkich laureatów oraz Trenera Roku poznamy 12 czerwca w podolsztyńskim Hotelu Marina Club. O tym, czy będzie to jedynie uroczysta gala, czy może jednak tradycyjny bal, przekonamy się już wkrótce.

To jednak dopiero melodia przyszłości, więc teraz jeszcze kilka słów o plebiscytowej poczcie, w której znaleźliśmy m.in. list z Nowego Miasta Lubawskiego. „Zgłaszam swój udział do 60. Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur” - zaczął bardzo dobrze nam znany Ryszard Krzemieniewski, który potem wszystkim sportowcom i trenerom życzył zdrowia, szczęścia i sukcesów. „Niech zdobywają medale na arenach sportowych regionu, kraju, Europy i świata, no i niech omijają ich kontuzje” - dodaje pan Ryszard, znany animator i popularyzator sportu, który z tego powodu swój list zakończył nietypową prośbą: „Chętnie gościłbym zwycięzcę lub zwycięzców plebiscytu na spotkaniu z dziećmi w Nowym Mieście Lubawskim”. Cóż, prośba została zapisana i postaramy się coś w tej sprawie pomóc.

A oto najpopularniejsi sportowcy ubiegłego roku według Ryszarda Krzemieniewskiego: 1. Joanna Jędrzejczyk, 2. Konrad Bukowiecki, 3. Paula Plichta, 4. Agata Barwińska, 5. Anna Hucało, 6. Maciej Kowalewicz, 7. Aniela Kozłowska, 8. Jakub Borkowski, 9. Mateusz Kopyciński, 10. Dawid Weisgerber.

Nie był to oczywiście jedyny list, który znaleźliśmy w ostatnich dniach głosowania. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią napisał do nas po raz kolejny Zbigniew Kobuszewski z Bartoszyc. Pan Zbigniew od kilkudziesięciu już lat bierze udział w wyborach najpopularniejszych sportowców roku, a od lat kilkunastu do pliku kuponów dołącza sympatyczny list. „Zawsze z wielką przyjemnością wypełniam plebiscytowe kupony” - zaczął nasz wierny czytelnik z Bartoszyc. „Przez te 28 lat trochę wkładów do długopisów się zużyło. (...) Będę to robił tak długo, jak długo szanowna Redakcja będzie organizowała ten plebiscyt, no i oczywiście jak mi pozwoli zdrowie. Całe szczęście nie jest z nim źle i tego nadal się trzymajmy:-) Reasumując, był to ciężki rok dla sportowców i kibiców. Mam cichą nadzieję, że niebawem wyjdziemy z tej pandemii i będziemy mogli kibicować swoim ulubionym zawodnikom i trenerom. (...) Wysyłam ostatnią partię 104 kuponów i już teraz czekam na... 61. Plebiscyt” - zakończył Zbigniew Kobuszewski, na którego kuponach tradycyjnie znaleźli się jego „ziomale” z Bartoszyc: 1. Marcin Malewski, 2. Konrad Bukowiecki, 3. Mamed Chalidow, 4. Wojciech Żaliński, 5. Zbigniew Staniszewski, 6. Michał Kuźniak, 7. Jędrzej Żuralski, 8. Maciej Kowalewicz, 9. Monika Pudlis, 10. Tomasz Żuralski.

Napisał do nas także pewien nieznany olsztyński poeta tworzący na przełomie XX i XXI wieku, chociaż on sam wzbrania się przed nazywaniem go poetą, bo - jak sam twierdzi - on tylko trochę rymuje. Cóż, przyznajemy, że coś rzeczywiście jest na rzeczy, jednak mimo to chętnie opublikujemy jego ostatnie w tej edycji plebiscytowe rymy:



Już za dzień lub może za tygodni kilka

(w historii świata to jednak jest chwilka)

Ogłosimy końcowe wyniki głosowania

Będzie więc zatem okazja do świętowania

Niestety, raczej bez tanecznego kroku

Bo z tym zaczekamy do przyszłego roku

Wszystkim uczestnikom głosowania, nadawcom kuponów i sms-ów, bardzo dziękujemy za udział w 60. edycji plebiscytu, jednocześnie obiecujemy, że kolejne 60 lat będzie równie ciekawe. Zatem do zobaczenia w 2081 roku!

ARTUR DRYHYNYCZ