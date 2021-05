Warmiacy obronili pozycję lidera!

* Warmia Energa Olsztyn – MKS Grudziądz 29:27 (11:11)

WARMIA ENERGA: Makowski, Matusiak, Kaczmarczyk – Starzec, Didyk 2, Konkel 8, Kopyciński, Chełmiński 2, Golks, Zemełka, Kozłowski, Klapka 8, Gruszczyński 5, Dzido 2, Malewski 2; kary: 10 min

Dla MKS najwięcej bramek: Sadowski, Kraszewski – po 7, Rumniak 5; kary: 8 min

Zgodnie z oczekiwaniami, hit rundy obfitował w wyjątkowe emocje, czemu przysłużyła się nie tylko gra na remisowym styku przez większość spotkania, ale też świadomość stawki. Kto wygrywał, stawiał się korzystniejszej sytuacji przed finiszem sezonu, który jest dosłownie o krok...

Drużyna trenera Jarosława Knopika wygrywała m.in. 17:15 w 38. min i 21:19 w 45. min, tyle że od tego ostatniego wyniku gospodarze zanotowali sześciominutowy przestój, który mógł zasiać zwątpienie w sercach olsztyńskich kibiców. W 51. min było bowiem... 22:24, co oznaczało, że Marcin Malewski i spółka przegrali ten fragment gry wynikiem 1:5!

Nie od dziś wiadomo jednak, że grająca do końca Warmia potrafi wychodzić nie z takich opresji. No i rzeczywiście: także tym razem odpowiedź lidera była imponująca. Między 52. a 57. min do bramki rywala trafili Klapka, Adam Konkel, Damian Didyk i Adrian Gruszczyński, no i z wyniku 22:24 zrobiło się w efekcie 26:24! I to wystarczyło, żeby drużyna z Olsztyna dowiozła zwycięstwo do końca, po raz drugi w sezonie pokonując MKS Grudziądz.

Jeśli Warmia Energa wygra w niedzielę 16 maja swój ostatni mecz sezonu – z USAR-em w Kwidzynie (godz. 16) – to na pewno zostanie mistrzem grupy A pierwszej ligi. Bo nawet jeśli Grudziądz odniesie dwa zwycięstwa (MKS ma jeszcze dwa spotkania), to co najwyżej zrówna się punktami z liderem. A bilans bezpośrednich gier jest korzystniejszy dla olsztynian.

* Inne mecze 20 kolejki: Sokół Kościerzyna – KPR Elbląg 22:18 (11:9), SMS ZPRP Gdańsk – Nielba Wągrowiec 24:35 (11:14), Tytani Wejherowo – USAR Kwidzyn 32:31 (14:17).

Niedziela: SMS ZPRP Kwidzyn – Gwardia Koszalin (13); pauzuje GKS Żukowo.

Mecz zaległy: SMS ZPRP Kwidzyn – KPR Elbląg 26:40 (15:18).