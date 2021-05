II LIGA: Dobry mecz i zero punktów Olimpii

* GKS Katowice — Olimpia Elbląg 1:0 (1:0)

1:0 — Kościelniak (5)

OLIMPIA: Witan — Ressel (73 Tkaczuk), Lewandowski, Wenger, Kamiński, Waniek, Sedlewski, Krasa, Filipczyk (75 Kordykiewicz), Zyska (76 Bartlewski), Surdykowski

Przed spotkaniem zdecydowanym faworytem byli katowiczanie, dla których celem jest awans do I ligi. Z kolei broniąca się przed spadkiem Olimpia zapowiadała walkę, no i dotrzymała słowa, dobrze prezentując się zwłaszcza po przerwie. Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla gości, bo już w 5. min na prowadzenie wyszła GieKSa – w pole karne dośrodkował Adrian Błąd, a obrońców uprzedził Dominik Kościelniak. Po zdobyciu gola katowiczanie nadal byli w natarciu, ale więcej goli już nie zdobyli.

Po przerwie elblążanie zepchnęli GKS do obrony i byli nawet bliscy remisu, ale strzał Sebastiana Kamińskiego z trudem obronił Bartosz Mrozek. Mimo przewagi przyjezdnych, wynik nie uległ już zmianie. – Na pewno nie zasłużyliśmy na porażkę w tym meczu. Drużyna zostawiła sporo zdrowia na boisku i nie widać było różnicy miejsc w tabeli. Szkoda tych punktów – mówi Jacek Trzeciak, trener Olimpii.

A już w niedzielę ekipa z Elbląga podejmuje Znicz Pruszków (17) i trzy punkty są tu absolutnym priorytetem.

>> Dzień przed Olimpią o ligowe punkty powalczy też Sokół Ostróda, którego czeka trudny wyjazd do Lublina.

* 32. kolejka, sobota: Bytovia Bytów – Stal Rzeszów (godz. 13), Błękitni Stargard – Olimpia Grudziądz (13), Śląsk II Wrocław – Lech II Poznań (13), Wigry Suwałki – Hutnik Kraków (16), Garbarnia Kraków – Górnik Polkowice (16), KKS Kalisz – GKS Katowice (17.30), Skra Częstochowa – Pogoń Siedlce (17.30), Motor Lublin – Sokół Ostróda (19); niedziela: Olimpia Elbląg – Znicz Pruszków (17); pauzuje Chojniczanka Chojnice.