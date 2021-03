Z Warmii prosto do Lombardii

Niespełna 22-letni Mateusz Poręba, który od trzech lat jest środkowym Indykpolu AZS, przedłużył o rok swój obowiązujący do 2022 roku kontrakt w Olsztynie. Nowa umowa jest ważna do 2023 r., ale ten sezon Poręba dokończy we Włoszech.

Przez trzy sezony spędzone w stolicy Warmii i Mazur, ten młody i utalentowany środkowy (pochodzący z małopolskiego Tuchowa) rozegrał w olsztyńskich barwach 52 ligowe mecze, w trakcie których zdobył 287 punktów, w tym 196 w ataku, 70 blokiem oraz 21 w polu serwisowym. Mateusz Poręba, bo to o nim mowa, dwa razy został też nagrodzony statuetką dla najlepszego zawodnika meczu (MVP). Od niedawna wiadomo (o czym już informowaliśmy), że w tym sezonie Poręba już nie zapunktuje na boiskach PlusLigi. Za to, jak dobrze pójdzie, dziś wieczorem może zadebiutować we... włoskiej ekstraklasie! Od razu uspokajamy: to nie znaczy, że Indykpol AZS stracił swojego środkowego. Ale po kolei...

Obecny kontrakt Mateusza Poręby z kortowskim klubem miał obowiązywać do końca sezonu 2021/2022, jednak zawodnik postanowił przedłużyć tę umowę z olsztynianami, która teraz będzie obowiązywała aż do 2023 roku.



