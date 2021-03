Dwa drugoligowe remisy

* Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

OLIMPIA: Witan - Kiełtyka, Lewandowski, Wenger, Sedlewski, Jabłoński (74 Ressel), Krasa, Zyska, Kamiński (86 Sobiecki), Bawolik (74 Kordykiewicz), Surdykowski (90 Burzyński)

Elblążanie zagrali w najsilniejszym składzie, bo po przebytej chorobie do zespołu powrócił Janusz Surdykowski, jednak tym razem nie błyszczał i nie potrafił zagrozić bramce Hieronima Zocha, byłego zawodnika Olimpii.

Od początku był to mecz walki, w którym nikt nikomu nie odpuszczał, ale grę prowadzili przyjezdni. W pierwszej połowie pojedynek przeważnie toczył się od pola karnego, do pola karnego, bez groźnych sytuacji. Więcej emocji dostarczyła druga odsłona meczu - oba zespoły bardziej się odkryły i postawiły na grę ofensywną. Już w 48. min groźnie zrobiło się pod bramką gości, gdy Tomasz Lewandowski - po dośrodkowaniu Marcina Bawolika - uderzył głową z 8 m, jednak Zoch nie miał problemu z wyłapaniem piłki. W rewanżu Wigry wyprowadziły kontratak, zakończony strzałem Kamila Adamka, lecz tym razem Andrzej Witan nie dał się zaskoczyć.

Nikt nikomu nie odpuszczał, więc gra nabrała rumieńców. Im bliżej było końca, tym większe były emocje. W ostatnich minutach częściej przy piłce byli jednak goście. W doliczonym czasie groźnie na bramkę Olimpii strzelali Adamek i Denis Gojko, ale Witan znowu popisał się znakomitymi interwencjami, dzięki czemu był to drugi z rzędu mecz Olimpii bez straty bramki.

Po spotkaniu kapitan elbląskiego zespołu Tomasz Lewandowski powiedział: - Za nami trudny pojedynek z dobrym przeciwnikiem. Momentami goście mieli optyczną przewagę, a to dlatego, że graliśmy kontratakiem. W kilku momentach powinniśmy zagrać lepiej, ale ten remis szanujemy.

11 marca o godz. 19.30 Olimpia zagra w Lublinie z Motorem.



* Lech II Poznań 1-1 Sokół Ostróda 1:1 (0:0)

1:0 - Karbownik (63), 1:1 - Wolny (90+2 k)

SOKÓŁ: Trelowski - Zimmer, Wicki, Żwir, Maj - Kalinowski (66 Więcek), Zalewski (60 Mozler), Czajkowski, Soszyński (66 Siemaszko), Gajda (70 Rugowski) - Wolny

Rzutem na taśmę piłkarze Sokoła wywalczyli pierwszy punkt w tym roku. Na stadionie we Wronkach rezerwy Lecha gola mogły zdobyć już po 12 minutach, ale w ostatniej chwili z linii bramkowej piłkę zdołał wybić Żwir. Ostródzianie też nie próżnowali, szczególnie aktywny był Wolny, ale albo jego strzały były niecelne, albo padały łupem bramkarza.

Po przerwie gospodarze objęli prowadzenie - w 63. min najpierw w słupek trafił Krivec, jednak poprawka Karbownika była już bezbłędna. Reakcja sztabu szkoleniowego Sokoła była natychmiastowa, czyli trzy zmiany w krótkich odstępach czasu, przesunięcia i zmiana ustawienia na bardziej ofensywne. Ostródzianie zaryzykowali, bo nie mieli nic do stracenia. Na bramkę rywali sunął atak za atakiem, ale dopiero w doliczonym czasie z rzutu karnego do remisu doprowadził Wolny (było to jego 12. trafienie w sezonie).

13 marca o godz. 16.30 Sokół podejmie Górnika Polkowice, wicelidera, który w sobotę na swoim stadionie sensacyjnie przegrał ze Stalą. Jeszcze większa niespodzianka była jednak w Katowicach, gdzie lider stracił komplet punktów w starciu z ostatnim zespołem tabeli!

* Inne wyniki 19. kolejki: Błękitni Stargard — KKS 1925 Kalisz 0:4 (0:1), Górnik Polkowice — Stal Rzeszów 1:2 (0:1), Olimpia Grudziądz — Bytovia Bytów 0:0, Znicz Pruszków — Motor Lublin 0:1 (0:0), GKS Katowice — Hutnik Kraków 0:2 (0:1), Skra Częstochowa — Śląsk II Wrocław 2:0 (Pietraszkiewicz 51, Gołębiowski 71), Pogoń Siedlce — Chojniczanka Chojnice.