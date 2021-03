800 metrów - polski dystans!

Jako pierwszy miejsce na podium w Arenie Toruń wywalczył Marcin Lewandowski, który zdobył srebro w biegu na 1500 m (3.38,06) - wygrał Norweg Jakob Ingebrigtsen. W finale pchnięcia kulą lider europejskich list Michał Haratyk w trzech próbach przekroczył granicę 21 metrów (21,33, 21,47 i 21,21), ale najlepszą odległość uzyskał jednak Czech Tomas Stanek (21,62). – Ciężko jest obronić tytuł mistrza Europy. Nie mogę narzekać, srebro też jest fajne – skomentował Haratyk.

Trzeci medal, i to trzeci srebrny, dorzuciła Justyna Święty-Ersetic, która najpierw poprawiła w półfinale biegu na 400 m własny halowy rekord kraju (51,34), a w walce o medale dała się wyprzedzić tylko Femke Bol z Holandii (50,63; Polka miała 51,41).

Niedzielne sukcesy zaczął Paweł Wiesiołek, zdobywając brąz w siedmioboju (6133 pkt, rek. życ.), a potem w głównych rolach wystąpili 800-metrowcy, bowiem na tym dystansie Polacy zdobyli aż... cztery medale: Joanna Jóźwik (srebro), Angelika Cichocka (brąz), Patryk Dobek (złoto) i Mateusz Borkowski (srebro). Warto zauważyć, że Dobek na co dzień biega 400 m pp! Na koniec brązowe medale zdobyli Piotr Lisek w skoku o tyczce oraz kobieca sztafeta 4x400 m.

Przypomnijmy, że niemal w przededniu HME z reprezentacji wypadł Konrad Bukowiecki – kulomiot AZS UWM Olsztyn doznał złamania z przemieszczeniem palca stopy i teraz czeka go operacja oraz rehabilitacja.