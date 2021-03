Kandydatki na gimnastyczki wystąp!

– Co słychać u olsztyńskich gimnastyczek?

– Praca wre, bo już za dwa tygodnie mamy pierwsze zawody: Puchar Polski juniorek i juniorek młodszych w Krakowie. A tydzień później – analogiczną imprezę dla seniorek w Zabrzu. Tak że jest co robić (uśmiech).

– Wasze zawodniczki są uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Gietkowskiej. A już jutro ważny dzień dla waszej szkoły...

– To prawda. Na wtorek na godz. 17 zaplanowaliśmy w naszej sali przy Gietkowskiej test sprawności fizycznej dla 6- i 7-letnich dziewczynek, które chciałyby zostać uczennicami klasy pierwszej o profilu gimnastyki sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego. Serdecznie zapraszamy (uśmiech).



– Kandydatki muszą mieć specjalne predyspozycje?

– Czekamy na odważne, wszędobylskie i pełne energii dziewczynki. W poniedziałek o godz. 18 i 19 poprowadzę dla nich ostatnie treningi przygotowujące do testów sprawnościowych (szczegóły i zapisy: 601 741 866 – red.). W trakcie tych zajęć będzie, jak zwykle, czas i na naukę elementów gimnastyczno-akrobatycznych, i na trochę dobrej zabawy w fantastycznej sali treningowej.

– Czym można zachęcić niezdecydowanych rodziców?

– Na pewno tym, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Bublewicza, bo tak brzmi pełna nazwa naszej szkoły, jest placówką oświatową, w której każdy uczeń-zawodnik może czuć się ważny i doceniany. To szkoła bezobwodowa i... wyjątkowa, bo ucząca młodych ludzi godzenia sportowej pasji z nauką szkolną. Także dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami naszych uczniów, od lat kształcimy i szkolimy mistrzów i mistrzynie taekwondo olimpijskiego, kajakarstwa, piłki nożnej, pływania, siatkówki, no i – oczywiście – gimnastyki sportowej. Co jeszcze? Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną i sportową, a każdy zawodnik przechodzi co pół roku specjalistyczne badania w Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Dzieci i młodzież objęte są opieką pielęgniarki, pedagoga, psychologa sportowego, lekarza ortopedy i fizjoterapeuty...

– Sport sportem, ale edukacja to podstawa. Czy zaangażowanie się dzieci na przykład w gimnastykę nie odbija się na nauce?

– Nie, chociaż uczniowie-zawodnicy naszej szkoły mają zwiększoną liczbę godzin treningowych, a jednocześnie zajęcia dydaktyczne w takim samym zakresie i wymiarze, jak w każdej innej szkole. Poza tym zawodnicy wyjeżdżają na zawody w kraju i za granicą, a my organizujemy im letnie i zimowe zgrupowania. Dlatego plan lekcji musi być, no i jest, dostosowany do cyklu treningowego. Na koniec dodam jeszcze jedno: sport hartuje, buduje pewność siebie i podnosi samoocenę, a ważną rolę odgrywają tu instruktorzy, trenerzy i rodzice, którzy dopingują dzieci, motywują je, chwalą, ale i zapewniają konstruktywną krytykę. A kadra trenerska SMS to wykwalifikowani szkoleniowcy-pedagodzy z wieloletnim stażem, ludzie sportu i pasjonaci, którzy uczą nie tylko nowych umiejętności, ale i pokonywania trudności...