Rąbek trochę uchylony

Zacznijmy może od tego, że na tym etapie głosowania w dziesiątce najpopularniejszych sportowców województwa 2020 roku są... sami mężczyźni! Takiej sytuacji nie przypominają sobie nawet najstarsi górale zatrudnieni w „Gazecie Olsztyńskiej”, jesteśmy jednak więcej niż pewni, iż już niedługo nasi czytelnicy dokonają niezbędnych korekt, by płciowy parytet został zachowany.

Jak na razie w głosowaniu dominują też przedstawiciele stolicy regionu, bowiem w rywalizacji Olsztyn kontra reszta Warmii i Mazur jest... 10:0. Czyli reasumując, obecnie w dziesiątce są sami mężczyźni reprezentujący olsztyńskie kluby. Wśród nich jest czterech plebiscytowych wyjadaczy, którzy na swoich kontach mają m.in. tytuły najpopularniejszych sportowców województwa, ale pozostała szóstka jeszcze ani razu na naszym balu nie zatańczyła. Czyli - mimo chwilowego braku pań - obecny skład dziesiątki jest dość interesujący. Jednak nie mamy wątpliwości, że już wkrótce wyniki zostaną wywrócone do góry nogami, bo zawsze im bliżej końca głosowania, tym dostajemy coraz więcej kuponów. Poza tym przypominamy, że do wyników głosowania kuponowego doliczymy wyniki kategorii sms-owej, w której także wybieramy Najpopularniejszego Sportowca 2020 Roku. 1 sms to 10 punktów - tyle samo dostaje sportowiec wpisany na pierwszym miejscu kuponu. W tej chwili w głosowaniu sms-owym prowadzi Marcin Malewski ( go.sp.40 ) przed Anielą Kozłowską ( go.sp.31 ), Tomaszem Kraczkowskim ( go.sp.84 ), Konradem Bukowieckim ( go.sp.8 ) i Sławomirem Jabłońskim ( go.sp.79 ).

W pozostałych kategoriach sms-owych szczególnie interesująco wygląda walka o tytuł Piłkarza Roku, bowiem na każdą udaną akcję lub dośrodkowanie Mateusza Furmana ze Znicza Biała Piska ( go.pr.13 ) natychmiast odpowiada Patryk Rutkowski z Olimpii Kisielice ( go.pr.50 ). Na tym nie koniec, bo tuż za nimi na swoją szansę czeka Mateusz Jajkowski z GKS Wikielec ( go.pr.18 ).