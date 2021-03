Daleka podróż. Oby po punkty

W poprzednim tygodniu olsztyński zespół na własnym stadionie przegrał 1:2 z GKS Tychy. Jednak gra Stomilu - mimo porażki - nie wyglądała tragicznie i nikt by nie miał pretensji, gdyby mecz zakończył się remisem. Niestety, pod koniec spotkania gospodarze stracili pechową bramkę, bo jeden z tyszan tak nieudanie dośrodkował w pole karne, że piłka... wpadła do stomilowskiej siatki. W pierwszym momencie za utratę gola wszyscy obwiniali bramkarza Piotra Skibę, ale wystarczy obejrzeć powtórkę tego

„dośrodkowania”, by zobaczyć, że piłka dostała z wiatrem dziwnej rotacji i w tej sytuacji naprawdę ciężko było ją wybronić.

To już jednak historia, bo już dzisiaj przed Stomilem kolejny mecz i kolejna okazja do zgarnięcia kompletu punktów. Olsztyńska drużyna zagra na wyjeździe z Odrą Opole, która podobnie jak „Duma Warmii” zaczęła rok od porażki (1:2 na wyjeździe z ŁKS Łódź).

Na południe Polski olsztyński zespół udał się po czwartkowym treningu. - Czeka nas bardzo daleka podróż - przyznał trener Adam Majewski. - Będzie to trudne spotkanie, bo Odra ma bardzo silny i stabilny skład oraz jest podobnie skonstruowana do GKS Tychy.

Dlatego uważam, że spotkanie będzie bardzo podobne do tego, które rozegraliśmy kilka dni temu w Olsztynie. Jesteśmy na to przygotowani, nie wiemy tylko jaki będzie stan murawy, bo warunki atmosferyczne są bardzo trudne - dodał szkoleniowiec Stomilu.

Warto przypomnieć, że mecz z Tychami był pierwszym od miesiąca (od sparingu z Legią Warszawą) kontaktem olsztynian z naturalną nawierzchnią. Dopiero w tym tygodniu podopieczni Majewskiego zaczęli trenować na bocznym boisku przy stadionie w Olsztynie. - Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, więc teraz nadrabiamy czas, ciesząc się, że mamy taką możliwość. Oczywiście boisko nie jest idealne, ale zawsze to naturalne boisko. Dzięki temu nasza dyspozycji z każdym dniem będzie lepsza.

Dzisiejszy mecz rozpocznie się o nietypowej porze, bo już o godz. 14. Jest to spowodowane tym, że w przyszłym tygodniu Odra rozegra zaległe spotkanie z Widzewem, a poza tym nie ma sensu płacić za oświetlenie, gdy i tak na stadion nie mogą wejść kibice.

- My nie mamy na to wpływu - przyznał Adam Majewski. - Na pewno jedziemy do Opola z nastawieniem zdobycia trzech punktów. Oczywiście szanujemy przeciwnika, znamy swoje mankamenty i zalety, ale w każdym meczu walczymy o wygraną. A to, że przegraliśmy tydzień temu, o niczym nie świadczy. Nie ma żadnej paniki w naszych szeregach, chociaż mamy trudny terminarz.

* Inne mecze 19. kolejki, piątek: Miedź Legnica - GKS Bełchatów (17), Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Sandecja Nowy Sącz (17:40); sobota: ŁKS Łódź - Widzew Łódź (12:40), Resovia - Górnik Łęczna (14), GKS 1962 Jastrzębie - Korona Kielce (14:30), Radomiak Radom - Chrobry Głogów (17); niedziela: GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec (12:40), Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (14:30).