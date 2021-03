Warmia i Mazury nie zaliczają się do tenisowych potęg, więc deblowe złoto halowych MP Olafa Pieczkowskiego jest naszym największym sukcesem od 2018 roku, bo niemal równo trzy lata temu na najniższym stopniu podium HMP seniorów stanął Mikołaj Borkowski, czyli obecny trener Olafa.

- Pieczkowski idzie dobrą drogą do zawodowego tenisa - twierdzi Mirosław Umbras, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisowego. - Mimo młodego wieku jest już w szerokim kręgu kadry Polski seniorów. Co prawda jeszcze daleka droga przed nim, ale na pewno ma szansę, tym bardziej że cały czas się rozwija i sporo jeździ po świecie, biorąc udział w juniorskich turniejach. Olaf jest już na takim etapie, że potrzebuje trenera-sparingpartnera, no i znakomicie w tej roli spisuje się Mikołaj Borkowski, który wciąż jest czynnym zawodnikiem. Bez wątpienia jest to bardzo dobrze dobrana para - kończy prezes WMZT.

Dzięki tej udanej współpracy siedemnastoletni Olaf Pieczkowski systematycznie pnie się w światowym rankingu - w tej chwili zajmuje w nim 126. pozycję, ale 2021 rok chce zakończyć w czołowej pięćdziesiątce.

