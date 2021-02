Warmia Energa lepsza w derbach

Olsztyńscy piłkarze ręczni wrócili na zwycięską ścieżkę: zapomnieli o niespodziewanej przegranej na otwarcie rundy rewanżowej I ligi, no i pokonali w pierwszoligowych derbach województwa KPR Elbląg. W sobotę w Uranii goście długo dotrzymywali kroku warmiakom.

* Warmia Energa Olsztyn – KPR Elbląg 28:22 (13:12)

WARMIA ENERGA: Makowski, Kaczmarczyk – Starzec, Didyk 2, Konkel 3, Kopyciński 3, Sikorski, Chełmiński 2, Golks 4, Zemełka, Klapka 1, Gruszczyński 5, Dzido 1, Malewski 7; kary: 8 min

KPR: Szupyk, Plak – Budzich 2, Muracki 3, Stępień 1, Nowakowski 3, Załuski 2, Sparzak, Robak 1, Pałasz 3, Solecki 4, Sucharski, Nowak 1, Reseman, Peret 2; kary: 4 min

Warmia Energa miała przed sobotnim meczem w Uranii dwa rachunki do wyrównania. Po pierwsze, chciała się zrehabilitować za niespodziewaną wpadkę na otwarcie rundy rewanżowej I ligi (przegrana 24:25 z SMS ZPRP w Gdańsku), a po drugie – zamierzała się zrewanżować rywalom z KPR za przegraną z pierwszej rundy (22:24 w Elblągu). Oba cele zrealizowała, choć nie był to mecz do jednej bramki.

Jeszcze w 40. min było tylko 19:18 dla gospodarzy, a osiem minut później – 23:21. Końcówka w wykonaniu drużyny trenera Jarosława Knopika była jednak piorunująca, więc trzy punkty zostały w Olsztynie.

* Inne mecze: MKS Grudziądz – Gwardia Koszalin 27:26 (11:10), USAR Kwidzyn – GKS Żukowo 34:31 (18:16), Nielba Wągrowiec – Sokół Kościerzyna 31:18 (15:7); pauzuje SMS ZPRP Gdańsk. Mecz Tytani Wejherowo – SMS ZPRP Kwidzyn został przełożony.