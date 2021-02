Ależ bomba: Piotr Żyła mistrzem świata!

Nie skacze mi się tutaj dobrze, trochę brakuje metrów. Ale jutro już odpalę. Będzie ogień... – zapowiadał w Eurosporcie po piątkowych kwalifikacjach Piotr Żyła. I mimo że żarty zawsze się go trzymają, to tym razem wcale nie żartował.

Skoczek klubu z Wisły odpalił już w pierwszej serii sobotniego konkurs na obiekcie normalnym (K-95), lądując w dobrym stylu aż na 105. metrze. Jak się okazało, nikt go nie wyprzedził i to Żyła prowadził na półmetku rywalizacji. Drugiego Anze Laniska ze Słoweniii wyprzedzał o trzy punkty, czyli o półtora metra. W finałowej serii Polak znakomicie wytrzymał ciśnienie, tym razem uzyskując 102,5 m. I to wystarczyło do utrzymania prowadzenia i zdobycia pierwszego w karierze indywidualnego złota MŚ!

Ostatecznie drugi Niemiec Karl Geiger stracił do Piotra Żyły 3,6 pkt, a Laniskowi przyszło się zadowolić brązem. Największym przegranym sobotniego konkursu został Halvor Egner Granerud, zdecydowany lider Pucharu Świata, który w tym sezonie zdominował rywalizację na skoczniach. W Oberstdorfie Norweg też przeskakiwał wszystkich na treningach, ale w konkursie przegrał sam ze sobą - zepsuł pierwszy skok i na półmetku był dopiero 16. W finale zaatakował, poleciał na 103. metr, wdarł się do czołowej dziesiątki i skończył konkurs na... czwartej pozycji.

Piąty był Dawid Kubacki, który po pierwszej serii też zajmował piąte miejsce, ale tracił do drugiego Laniska zaledwie 0,7 punktu. W finale skoczył 99 m i "tylko" utrzymał swoją pozycję. Swojego dnia nie miał za to potrójny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który dwa razy lądował parę metrów bliżej niż granica 100 metrów. Ale i tak najważniejsze jest to, że złoto znów trafiło do Polski...