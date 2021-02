KKS jeszcze raz zadziwił

* KKS Olsztyn – AZS Uniwersytet Gdański 71:58 (12:16, 28:9, 16:16, 15:17)

KKS: Chełchowska 17 (w tym 1x3 pkt), Żukowska 8, Wawrzyniak 9, Woźniak 19 (1x3), Wichłacz 2 oraz Sztąberska 4, Gromadzińska 8 (2x3), Kitkowska 2, Giżyńska 2, Birkos

Dla AZS UG najwięcej: Kosalewicz 12, Stępień 11, Szczurewska 9.

Zespół trenera Tomasza Sztąberskiego przegrywał po pierwszej kwarcie 12:16, ale wygrywając kolejną aż 28:9 (!), zapewnił sobie spokój na drugą połowę meczu.

Olsztynianki, dla których było to już 13. zwycięstwo w 18. ligowym meczu (!), awansowały po tym meczu na pozycję wiceliderek, tylko za niepokonaną Polonią Warszawa, ale w ostatniej kolejce będą się już tylko przyglądać temu, co zrobi Top Market Pruszków. A to dlatego, że KKS swoje spotkanie 18. kolejki rozegrał awansem (77:58 w Aleksandrowie Łódzkim).

Już teraz wiadomo natomiast, że koszykarki z Olsztyna w najgorszym wypadku przystąpią do play-offów z trzeciej pozycji (jeśli pruszkowianki wygrają w Gdańsku z AZS UG), czyli trafią na „szóstkę” w tabeli. Wiele wskazuje na to, że na szóstym miejscu znajdzie się Sokołów, który na koniec gra z SMS Łomianki, podczas gdy AZS UW podejmuje Polonię...

* Inne mecze 17. kolejki: Polonia Warszawa – Basket SMS Aleksandrów Łódzki 73:58, Top Market MKS Pruszków – Mon-Pol Płock 71:89, SMS PZKosz Łomianki – AZS Uniwersytet Warszawski 47:75, Politechnika Gdańska II – Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 60:72.