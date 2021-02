Warmiacy zaliczyli w Gdańsku falstart

* SMS ZPRP Gdańsk – Warmia Energa Olsztyn 25:24 (8:10)

WARMIA ENERGA: Makowski, Matusiak, Kaczmarczyk – Starzec 3, Didyk, Konkel 1, Kopyciński 3, Sikorski, Chełmiński 1, Golks 4, Zemełka 4, Kozłowski, Klapka 2, Gruszczyński 2, Dzido 1, Malewski 3; kary: 20 min; czerwone kartki: Chełmiński (35. min), Zemełka (52.; obie z gradacji kar)

Najwięcej bramek dla SMS: Molski 12, Iskra 4, Stępień 3; kary: 6 min

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, podobnie zresztą jak całe spotkanie, ale nie wskazywała na to, że ten mecz zakończy się tak fatalnie dla gości. Pierwsze dwie bramki zdobył SMS, ale podopieczni Jarosława Knopika szybko wyrównali na 2:2, a na przerwę schodzili już z dwubramkowym zapasem (10:8).

W 44. min Warmia Energa wyszła na prowadzenie 13:9 i być może wtedy w głowach olsztynian zaświtała myśl, że już jest po meczu. Nic bardziej mylnego, bo dziesięć minut później gdańszczanie doprowadzili do remisu (21:21) i zaczęła się walka bramka za bramkę. Niestety, w 59. i 60. min SMS trafił dwa razy z rzędu, odskakując na 25:23, a goście zdążyli już tylko zniwelować tę stratę do jednej bramki...

Za dwa tygodnie, w najbliższym meczu o punkty, Warmię Energę czekają w Olsztynie derby województwa z KPR.

* KPR Elbląg – Tytani Wejherowo 26:22 (12:9)

KPR: Jaworski 1, Szupyk – Budzich 3, Muracki 2, Kowszuk 2, Stępień 5, Nowakowski 3, Załuski, Sparzak 2, Robak, Pałasz 4, Solecki, Chyła 3, Nowak, Reseman 1, Peret; kary: 18 min

Najwięcej dla Tytanów: Pitucha 6, Wambier 4, Bartoś 2; kary: 14 min

W swoim pierwszym, po przeszło miesięcznej przerwie, ligowym meczu elblążanie zmierzyli się z outsiderem rozgrywek, który nie zdobył w tym sezonie żadnego punktu. Zdecydowanym faworytem byli gospodarze i nie zawiedli, choć musieli stoczyć z Tytanami twardy bój, w trakcie którego błysnął świetnie broniący Dominik Jaworski.

W najbliższą niedzielę KPR rozegra na wyjeździe zaległe spotkanie z USAR-em Kwidzyn.

* Inne mecze 13. kolejki: Gwardia Koszalin - Nielba Wągrowiec 34:28 (20:12), SPR GKS Autoinwest Żukowo - MKS Grudziądz 33:24 (14:14); pauzował Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna.

Mecz SMS ZPRP Kwidzyn - USAR Kwidzyn został przełożony.

