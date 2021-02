Cenne punkty, potrzebne kolejne

PLUSLIGA SIATKARZY\\\ W zaległym meczu 12. kolejki olsztynianie odnieśli ważne zwycięstwo w kontekście walki o awans do fazy play-off. GKS, czyli bezpośredni sąsiad w tabeli, został z niczym, a już jutro Indykpol AZS zagra w Uranii ze Skrą.

– Waga tego meczu była duża, bo gdybyśmy przegrali, to przekreślilibyśmy swoje szanse na play-off – podkreśla Wojciech Żaliński, uznany zawodnikiem spotkania (MVP). – Od jakiegoś czasu powtarzaliśmy sobie, że wszystko mamy w swoich rękach i dokładnie mamy taką sytuację w ostatnich trzech spotkaniach. Musimy zdobyć jeszcze kilka punktów, ale dziś pokazaliśmy, że jesteśmy na dobrej drodze... – dodał przyjmujący olsztynian (na antenie Radia UWM FM).

Czasu na rozpamiętywanie tej cennej wygranej nie ma w ogóle, bo już jutro Indykpol AZS podejmie w zaległym spotkaniu 21. kolejki PGE Skrę (g. 14.45 w Uranii, transmisja m.in. w Polsacie Sport), która przyjedzie do Olsztyna prosto z... Suwałk. Bełchatowianie w środę wygrali tam ze Ślepskiem 3:1 (-23, 22, 22, 24), a po meczu już nie wracali do domu. – Przy takich warunkach nie ma co podróżować po kraju. Możemy tutaj spokojnie odpocząć, zregenerować się i w sobotę mamy mecz w Olsztynie – mówi Grzegorz Łomacz (MVP ostatniego spotkania).

Skra zagrała ze Ślepskiem w składzie: Łomacz (2 pkt), Taylor Sander (17), Karol Kłos (8), Dusan Petković, Milad Ebadipour (15), Norbert Huber (12), Kacper Piechocki (libero) oraz Bartosz Filipiak (15), Mihajlo Mitić.

Po meczu ze Skrą, olsztynianie będą mieli dwa tygodnie wolnego, po których rozegrają decydujące dwa pojedynki: 27 lutego rewanż z GKS w Katowicach i 8 marca domowe spotkanie z Resovią.

* Inny wynik (zal. z 22. kol.): ZAKSA Kędzierzyn – Czarni Radom 3:0 (19, 18, 20). Sobota: Resovia Rzeszów – Cuprum Lubin (g. 17.30; zal. z 21. kol.); niedziela: GKS Katowice – ZAKSA (14.45; zal. z 20. kol.; oba w Polsacie Sport). pes