Stomil wypożyczył piłkarza do Bełchatowa

Stomil Olsztyn na pół roku wypożyczył Jakuba Staszaka do GKS Bełchatów. Piłkarz trafił do Olsztyna zimą zeszłego roku z Górnika Konin, podpisując kontrakt na dwa i pół roku.

W rundzie jesiennej I ligi Jakub Staszak zagrał w 10 meczach, przy czym pięć razy wybiegł na boisko od pierwszej minuty. Nie udało mu się jednak wywalczyć mocnej pozycji w zespole, w efekcie w grudniu dowiedział się, że może szukać sobie nowego klubu. Dlatego najpierw trafił na testy do II-ligowego Sokoła Ostróda, ale nie znalazł uznania w oczach trenera Piotra Jacka, po czym zainteresował się nim pierwszoligowy GKS Bełchatów, gdzie Staszak przebywał na testach od 18 stycznia.

- Zależało nam na tym, aby Kuba grał przez większą liczbę minut - na klubowej stronie stomilolsztyn.com tłumaczył Grzegorz Lech, prezes Stomilu Olsztyn. - Szukaliśmy wspólnie klubu na to półroczne wypożyczenie. Zainteresował się nim GKS Bełchatów. Piłkarz jedzie tam ogrywać się i będziemy bardzo mocno monitorowali, żeby wrócił do nas silniejszy. To jest świadoma decyzja, aby zawodnik w tym wieku grał więcej. W jego miejsce wchodzi Mateusz Jońca i to on będzie miał możliwość walki o skład.