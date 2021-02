Mają wszystko w swoich rękach

Po nieudanych wyjazdach do Gdańska (1:3 z Treflem) i Nysy (1:3 z przedostatnią w tabeli Stalą), olsztynianie wracają do Uranii, gdzie dziś o g. 18 rozegrają arcyważny mecz z GKS Katowice. Oba zespoły walczą o play-offy.

Tak naprawdę dopiero dzisiaj dobiegnie końca pierwsza runda sezonu zasadniczego PlusLigi, bo to właśnie na dziś zaplanowano już ostatnie zaległe spotkanie tej części rozgrywek: mecz 12. kolejki pomiędzy Indykpolem AZS a GKS Katowice. Mecz o tyle ważny, że obaj rywale nadal walczą o miejsce w ósemce. Podobnie zresztą jak inny duet chętnych do gry w play-offach: Cuprum i Ślepsk...

Tu ważna informacja dla kibiców (którzy nadal nie mogą dopingować siatkarzy z trybun) – po raz pierwszy w tym sezonie na spotkaniu z udziałem olsztynian zabraknie telewizyjnych kamer!

W środę o godz. 18 trzeba będzie więc zasiąść przed radiem, bo transmisje przeprowadzą Radio UWM FM i Radio Olsztyn.

Drużyna trenera Daniela Castellaniego mogła być już na szerokiej „autostradzie” do fazy play-off, gdyby wróciła z ostatniej sesji wyjazdowej na przykład z kompletem punktów. W Gdańsku olsztynianie do połowy drugiego seta robili na boisku co chcieli, tyle że od stanu 1:0 i 15:9 w drugiej partii wszystko zaczęło się odwracać, no i na koniec z trzech punktów cieszył się Trefl. Prosto znad morza Indykpol AZS udał się do Nysy, a że rywalem był przedostatni w tabeli beniaminek (niedawno ograny w Uranii 3:1), więc można było liczyć na jakąś zdobycz. Skończyło się na ugraniu tylko jednego seta i sporym zawodzie...

– W obu spotkaniach, a zwłaszcza w Gdańsku, mieliśmy szanse na zwycięstwo. W Nysie o losach poszczególnych setów ważyły ich końcówki. Jestem zły, że nie zdobyliśmy w tych meczach żadnego punktu. Walka o play-offy wciąż jednak trwa. Katowice przegrały swoje ostatnie spotkanie (1:3 w... Gdańsku – red.), a my spotkamy się z nimi jeszcze dwukrotnie. Wszystko jest w naszych rękach – przekonuje Ruben Schott, przyjmujący Indykpol AZS. No, ale takie same głosy dochodzą też z obozu GieKSy, która na razie ma punkt przewagi i... wszystko w swoich rękach, czyli m.in. dwa mecze z olsztynianami (w tym 27 lutego rewanż na Śląsku).

W ostatnim meczu (1:3 z Treflem) GKS zagrał w składzie: Jan Firlej (1 pkt), Kamil Kwasowski (11), Miłosz Zniszczoł (6), Jakub Jarosz (18), Adrian Buchowski (12), Emanuel Kohut (12), Dustin Watten (libero) oraz Jakub Nowosielski, Jan Nowakowski.

ONI WALCZĄ O ÓSEMKĘ

* GKS Katowice (29 pkt/22 mecze): Indykpol AZS (wyjazd), ZAKSA Kędzierzyn (dom), Indykpol AZS (d), Czarni Radom (d)

* Cuprum Lubin (28/23): Resovia Rzeszów (w), ZAKSA (w), Jastrzębski Węgiel (d)

* Indykpol AZS (28/22): GKS (d), Skra Bełchatów (d), GKS (w), Resovia (d)

* Ślepsk Suwałki (27/22): Skra (d), Trefl Gdańsk (d), MKS Będzin (d), Stal Nysa (d)

>>> W meczu zamykającym 24. kolejkę swoje piąte z rzędu ligowe zwycięstwo odnieśli siatkarze Cuprum Lubin, którzy pokonali zdegradowaną już ekipę MKS Będzin 3:0 (11, 20, 20). Dzięki temu „Miedziowi” wyprzedzili w tabeli Indykpol AZS, przedłużając nadzieje na grę w play-offach. Tyle że Cuprum zostały już tylko same trudne mecze: w Kędzierzynie, Rzeszowie i u siebie z Jastrzębiem.

TABELA PLUSLIGI

1. ZAKSA 20-2 60 62:17

2 Jastrzębie 18-5 50 60:30

3. Trefl 16-8 47 54:36

4. Verva 15-8 42 54:42

5. Aluron 13-8 38 45:31

6. Resovia 14-8 37 47:40

7. Skra 11-10 36 43:34

8. Katowice 10-12 29 39:47

——————————————

9. Cuprum 9-14 28 40:49

10. Indykpol AZS 9-13 28 35:45

11. Ślepsk 9-13 27 35:45

12. Czarni 7-16 22 32:55

13. Stal 4-19 20 33:60

14. Będzin 2-21 7 18:66

Przed siatkarzami z Olsztyna mecze prawdy, które pokażą, czy ten zespół zasługuje na grę w play-offach

Fot. materiały prasowe klubu