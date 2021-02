Dobre i dwa punkty

* GOSRiT Energa Mar-Druk ZRB Luzino – Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński 2:3

Maja Miklaszewska – Natalia Bogdanowicz 3:0 (4, 6, 8)

Magda Płotka – Aleksandra Michalak 0:3 (-6, -8, -5)

Katarzyna Płotka – Zuzanna Pawelec 2:3 (-10, 8, 9, -6, -5)

Maja Miklaszewska – Aleksandra Michalak 3:2 (10, -9, -9, 8, 6)

Magda Płotka – Natalia Bogdanowicz 1:3 (-12, -8, 2, -4)

„Miał” być komplet punktów w meczu z najsłabszym zespołem rozgrywek, ale jak się nie ma, co się lubi... Walczący o uniknięcie spadku – mocno odmłodzony w tym sezonie – Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński ostatecznie wygrał na wyjeździe z beniaminkiem z Luzina 3:2, przy czym dla ekipy z powiatu wejherowskiego był dopiero drugi punkt wywalczony w Ekstraklasie.

Podopieczne trenera Zbyszka Pietkiewicza już na dzień dobry skomplikowały sobie życie, bo w meczu otwarcia 14-letnia Natalia Bogdanowicz przegrała w trzech setach z Mają Miklaszewską, która na koniec okazała się najlepszą zawodniczką meczu. Co prawda później swoją grę wygrała 20-letnia Aleksandra Michalak i zrobiło się 1:1, ale wtedy do niezwykle ważnego pojedynku przystąpiła 15-letnia Zuzanna Pawelec, która do tej pory zakończyła zwycięsko trzy ze swoich 15 gier w tym sezonie. Po trzech bardzo wyrównanych setach, kadetka Polmleku OSiR przegrywała z Katarzyną Płotką już 1:2, ale nie pozwoliła postawić rywalce kropki nad „i”, ostatecznie wygrywając ten mecz 3:2.

Przed gośćmi z Lidzbarka Warmińskiego otworzyła się więc szansa na zdobycie komplet punktów, która wydawała się tym bardziej realna, że faworyzowana Aleksandra Michalak (dotychczasowy bilans 9-5) „na papierze” powinna sobie poradzić z Mają Miklaszewską (przed tym meczem 2-11). I prowadziła 2:1 w setach, tyle że na tym zakończyły się jej przewagi, bo kolejne dwie partie padły łupem rywalki, która w ten sposób zapewniła swojej drużynie jeden punkt. Dopiero drugi w tym sezonie... Na szczęście, na koniec swoje zrobiła Natalia Bogdanowicz, choć przez pierwsze dwa sety można było jeszcze drżeć o końcowy wynik.

W niedzielę drużyna z Lidzbarka Warmińskiego zmierzy się na wyjeździe z SKTS Sochaczew. pes

Z KIM JESZCZE ZAGRA POLMLEK OSiR

* 14 lutego: SKTS Sochaczew - Polmlek OSiR

* 23 lutego: Enea Siarkopol Tarnobrzeg - Polmlek OSiR

* 12 marca: Polmlek OSiR - AZS UE Wrocław

* 13 marca: Polmlek OSiR - JKTS Jastrzębie-Zdrój

* 19 marca: Polmlek OSiR - Bebetto AZS UJD Częstochowa

* 9 kwietnia: Gotyk Toruń - Polmlek OSiR

* 11 kwietnia: Polmlek OSiR - Start Spalona Mleczarnia Nadarzyn