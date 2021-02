Start Elbląg przerwał fatalną passę!

* Eurobud JKS Jarosław — Start Elbląg 24:25 (13:11)

Elblążanki sezon zaczęły znakomicie, bo od dwóch zwycięstw, ale od tego czasu przegrywają wszystko, jak leci. Czyli najpierw odniosły pięć porażek w pierwszej rundzie, po czym przegrały sześć razy w rundzie drugiej. Niedzielny mecz w Jarosławiu miał być zatem albo pierwszym zwycięstwem po 11 „pustych przebiegach”, albo fatalnym zakończeniem fatalnej rundy (siedem porażek w siedmiu meczach).

Pewne powody do optymizmu były, bowiem do Jarosławia elblążanki pojechały w 12-osobowym składzie, gdyż po kontuzjach wróciły Katarzyna Cygan i Paulina Stapurewicz.

W pierwszej połowie gospodynie posiadały niewielką przewagę, ale po przerwie elblążanki odrobiły straty, niestety, pięć minut przed końcem po rzucie Pietras Eurobud wygrywał 24:23. Jednak elblążanki, a konkretnie Agović, potrzebowały zaledwie sekund, by ponownie doprowadzić do remisu. Ale po chwili dwoma minutami została ukarana Gędłek, całe szczęście gospodynie nie nacieszyły się grą w przewadze, bo w 57. min na ławkę powędrowała Matuszczyk. Końcówka była bardzo emocjonująca, trener Andrzej Niewrzawa wziął czas, po czym gospodynie sfaulowały Wagę. Sędziowie odgwizdali rzut karny, który z zimną krwią wykorzystała sama poszkodowana. A że więcej bramek już nie było, więc elblążanki mogły się cieszyć tak długo wyczekiwanym zwycięstwem.

* 14. kolejka: Piotrkovia Piotrków Tryb. — Ruch Chorzów 36:20 (19:11), KPR Kobierzyce — Młyny Stoisław Koszalin 30:21 (13:11), mecz rozegrany awansem: Perła Lublin — Zagłębie Lubin 16:28 (3:14).