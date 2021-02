Nie zasługują na ósemkę

* Stal Nysa – Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (28, 22 -22, 23)

MVP: Bućko (Stal)

Kilka dni temu olsztynianie mogli awansować do czołowej ósemki, ale po znakomitym początku (wygrany pierwszy set i pięciopunktowe prowadzenie w drugim) ostatecznie w czterech setach przegrali w Gdańsku z Treflem.

Ale co się odwlecze, nie uciecze, więc w sobotni wieczór Indykpol AZS otrzymał drugą szansę na awans, choć może tylko na kilkanaście godzin, do ósemki. By tak się stało, podopieczni Daniela Castellaniego musieli w Nysie pokonać słabą Stal. Ale w tym sezonie zespół z Olsztyna jest nieprzewidywalny - potrafi jak równy z równym niekiedy powalczyć z mocnym rywalem, by zaraz oddać komplet punktów plusligowemu słabeuszowi. No i ostatecznie ziścił się ten drugi scenariusz...

W pierwszym secie w meczu ze Stalą gospodarze długo utrzymywali niewielką przewagę, po czym po autowym ataku Schulza i przekroczeniu drugiej linii przez Żalińskiego ekipa z Nysy odskoczyła na cztery oczka (17:13). Po chwili Stal wygrywała 23:20 i sprawa wydawała się przesadzona, ale dwoma atakami z trudnych piłek popisał się Andringa, a trzeci punkt blokiem dołożył Poręba i niespodziewanie straty zostały odrobione. Cały czas w minimalnie lepszej sytuacji byli jednak nyszanie, którzy ostatecznie wykorzystali szóstą piłkę setową.

Takie niepowodzenia zawsze zostawiają jakiś ślad w psychice przegranego zespołu, a Indykpol AZS jest na to szczególnie podatny, więc po kilku minutach drugiej partii Stal wygrywała 9:4. Zdenerwowany trener Castellani wziął czas, ale nic to nie zmieniło, bo zaraz Schulz nadział się na blok. Po tej akcji w miejsce Schulza wszedł Kapica, no i po jego ataku olsztynianie w końcu odrobili straty (17:17). Niestety, do poziomu Kapicy, który w zasadzie się nie mylił, nie dostosowali się pozostali siatkarze Indykpolu AZS, w efekcie Stal znowu odskoczyła na bezpieczną odległość (23:19). Co prawda olsztynianie trochę zdołali odrobić straty, ale seta wygrała Nysa, a w ostatniej akcji zagrywkę zepsuł Kapica.

Wydawało się, że wkrótce ten mecz się skończy, lecz w trzeciej partii w Stali siadło przyjęcie, w rezultacie od stanu 14:14 olsztynianie zdobyli pięć punktów z rzędu! Duża w tym była zasługa Kapicy, ale olsztynianie wielokrotnie już udowodnili, że nie ma przewagi, której nie można roztrwonić. No i w kolejnym ataku Kapica się pomylił, a Andringa przegrał z blokiem (inna sprawa, że rozegranie było fatalne). Ale gospodarze nie zdołali odrobić straty, a kropkę nad i postawił Kapica.

W czwartym secie gospodarze trochę odskoczyli, ale po asie Kapicy olsztynianie doprowadzili do remisu 7:7, a po bloku Andringi objęli prowadzenie 9:8. Po chwili Stal pomyliła się w ataku, więc przewaga Indykpolu AZS wzrosła do dwóch punktów (11:9). Potem prowadzenie zmieniało się jeszcze wielokrotnie, jednak ostatecznie w decydującym momencie to gospodarze mieli dwa oczka przewagi (24:22), a decydujący punkt zdobył Zajder.

I tak w dwóch ostatnich meczach olsztynianie mogli zdobyć nawet sześć punktów, a skończyło się na zaledwie dwóch wygranych setach. Cóż, prawda jest smutna i brutalna zarazem - mamy słaby zespół, który nie zasługuje na czołową ósemkę.

* 24. kolejka: Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Suwałki 3:0 (30, 25, 13); Verva Warszawa – Resovia Rzeszów 1:3 (-22, 22, -17, -16); ZAKSA Kędzierzyn – Aluron Warta Zawiercie 0:3 (-17, -23, -19); niedziela: Cerrad Czarni Radom – Skra Bełchatów (14.45), Trefl Gdańsk – GKS Katowice (20.30); poniedziałek: Cuprum Lubin - MKS Będzin (17.30).