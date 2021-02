W PlusLidze trochę się dzieje...

Zaczęło się od piątkowego meczu w Jastrzębiu, gdzie gospodarze pokonali bez straty seta Ślepsk, co jest dobrą wiadomością dla... Indykpolu AZS, który walczy o miejsce w ósemce właśnie m.in. z suwalczanami.

Samo zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, oczywiście, nie jest niespodzianką, ale już okoliczności tej wygranej są niecodzienne. Otóż, po ostatnim wykryciu dwóch przypadków koronawirusa w drużynie, jastrzębianie przystąpili do tego spotkania bez przebywających na kwarantannie: Tomasza Fornala, Rafała Szymury, Eemiego Tervaporttiego, Michała Szalachy i Szymona Bińka, a także trenera Andrei Gardiniego, asystentów Leszka Dejewskiego i Bogdana Szczebaka oraz fizjoterapeuty Kornela Osmana. Na ławce trenerskiej zasiadł więc, ściągnięty awaryjnie z jastrzębskiej Akademii Talentów trener-koordynator Dariusz Luks, a do zespołu dołączyli juniorzy Filip Jarosiński (przyjmujący) i Konrad Kundera (rozgrywający; obaj z rocznika 2002) oraz kadet Maksymilian Granieczny (2005!). A w wyjściowym składzie znalazł się niespełna 20-letni Michał Gierżot, który dostał zresztą statuetkę dla najlepszego zawodnika meczu (MVP).

W sobotę najpierw Resovia z nawiązką zrewanżowała się warszawskiej Vervie za niedawną porażką na Podpromiu (2:3), w dobrym stylu ogrywając stołeczny zespół na Ursynowie. Tu ciekawostka: MVP spotkania został uznany (nie pierwszy raz w tym sezonie) Karol Butryn, atakujący Resovii, którego transferowe plotki łączą w kontekście następnego sezonu z... Indykpolem AZS.

Z kolei w Kędzierzynie prowadząca w tabeli ZAKSA poniosła drugą porażkę w sezonie, przegrywając do zera (!) z Aluronem Wartą Zawiercie. Sensacja? Absolutnie nie, bo - tak naprawdę - to była ZAKSA II. Trener Nikola Grbić oszczędzając siły swojej drużyny, która i tak zapewniła już sobie zwycięstwo w całym sezonie zasadniczym, wpuścił do gry rezerwy. I konsekwentnie trzymał się gry drugim zespołem, nie bacząc na to, że goście z Zawiercia obijają jego podopiecznych.

* 24. kolejka: Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Suwałki 3:0 (30, 25, 13); Verva Warszawa – Resovia Rzeszów 1:3 (-22, 22, -17, -16); ZAKSA Kędzierzyn – Aluron Warta Zawiercie 0:3 (-17, -23, -19);

Stal Nysa – Indykpol AZS Olsztyn (20.30); niedziela: Czarni Radom – Skra Bełchatów (14.45), Trefl Gdańsk – GKS Katowice (20.30); poniedziałek: Cuprum Lubin - MKS Będzin (17.30).