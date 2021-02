Bydgoszcz za Andringą

W plebiscytowej poczcie w jednej z kopert znaleźliśmy list, co od razu poprawiło nam humory, bo takie zestawy (kupony plus list) lubimy najbardziej. Trochę się jednak zdziwiliśmy na widok adresu nadawcy, bowiem okazało się, że napisał do nas mieszkaniec Bydgoszczy. „Jako urodzony w Olsztynie i czytelnik „Gazety Olsztyńskiej” oraz kibic olsztyńskiego sportu, a raczej sportu na Warmii i Mazurach, przesyłam moją dziesiątkę sportowców” - zaczął swój list Dariusz Nowak. „Czołowe lokaty zarezerwowałem dla gier zespołowych. Pierwsze dwa miejsca dla siatkarzy grających w PlusLidze, a ostatnie miejsce na pudle zajął wyróżniający się piłkarz Stomilu. Poza tym doceniam też piłkarza ręcznego, koszykarkę, ale też wyróżniających się sportowców indywidualnych z niszowych dziedzin. No i nie mogło zabraknąć Mameda Chalidowa, który jest najbardziej znany w kraju” - zakończył pan Dariusz znad Brdy, którego serdecznie pozdrawiamy znad Łyny.

Oto dziesiątka naszego bydgoskiego czytelnika: 1. Robbert Andringa (siatkówka), 2. Wojciech Żaliński (siatkówka), 3. Wiktor Biedrzycki (piłka nożna), 4. Mamed Chalidow (MMA), 5. Piotr Skiba (piłka nożna), 6. Mateusz Kopyciński (piłka ręczna), 7. Ksenia Woźniak (koszykówka), 8. Joanna Waga (piłka ręczna), 9. Agata Barwińska (żeglarstwo), 10. Łukasz Zakrzewski (bojery).

A oto jak wygląda czołówka sms-owego głosowania na Najpopularniejszego Sportowca 2020 roku: 1. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.sp.40 ; 2. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.31 ; 3. Tomasz Kraczkowski (pływanie, Swimland Olsztyn) go.sp.84 ; 4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.8 ; 5. Sławomir Jabłoński (lekka atletyka, Warmińsko Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters) go.sp.79 ; 6. Szymon Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.sp.24 ; 7. Kacper Jurczak (finswimming, Amfiprion Olecko) go.sp.87 ; 8. Krzysztof Sartanowicz (motocross, Moto Klub Lidzbark Warmiński) go.sp.59 ; 9. Krzysztof Dowgierd (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.15 ; 10. Jakub Pączkowski (trójbój siłowy, Mendelejew Team Iława) go.sp.48.

Przypominamy, że wyniki tego głosowania zostaną także doliczone do wyników kuponowych na zasadzie 1 sms = 10 punktów (tyle samo dostaje sportowiec wpisany na pierwszym miejscu kuponu).

Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono). Więcej o plebiscycie i głosowaniach sms-owych na sport.wm.pl.