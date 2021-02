Ślepsk wygrał, a Indykpol AZS pod ścianą

Suwalczanie stanęli przed tym spotkaniem przed jasnym (choć nie tak prostym) zadaniem: albo wygrają z trzecim w tabeli Treflem i przedłużą szanse na miejsce w czołowej ósemce (czyt. na grę w fazie play-off), albo zgubią punkty i w najbliższą sobotę być może będą musieli się pogodzić z tym, że drugi rok z rzędu play-offy przechodzą im koło nosa.

A co ma do tego Olsztyn? Ano ma, bo jednym z rywali Ślepska w walce o ósmą pozycję jest Indykpol AZS. Który po wyniku z Suwałk stanął jeśli nawet nie pod ścianą, to przed arcytrudnym zadaniem, gdzie nie ma miejsca na pomyłkę...

Tak wyglądała sytuacja w interesującej olsztynian części tabeli PlusLigi przed meczem Ślepska z Treflem:

8. Indykpol AZS 31 10-14 38:49

-------------------------------------------------------

9. Katowice 29 10-14 41:53

10. Cuprum 28 9-15 41:52

11. Ślepsk 27 9-14 39:49

Indykpol AZS wyprzedzał więc Ślepsk o cztery „oczka”, mając jednak o jedno spotkanie mniej do rozegrania (AZS - dwa, Ślepsk - trzy). A to oznaczało, że jeśli ekipa z Suwałk nie da rady Treflowi i zostanie z czteropunktową stratą do olsztynian, to sprawa gry w play-offach może się rozstrzygnąć już w sobotę. Wówczas wystarczyłoby „tylko”, że zespół Daniela Castellaniego wygra za trzy punkty w Katowicach i Indykpol AZS zapewniłby sobie play-offy bez czekania do ostatniej kolejki.

Niestety, ten optymalny (dla Olsztyna) scenariusz się nie ziści, bo Ślepsk wytrzymał presję, ograł gdańszczan i zameldował się w grupie drużyn walczących o ósemkę. I to od razu na najbardziej uprzywilejowanej pozycji.

A teraz strefa zespołów walczących o ósemkę wygląda tak:

8. Indykpol AZS 31 10-14 38:49

------------------------------------------------------

9. Ślepsk 30 10-14 39:49

10. Katowice 29 10-14 41:53

11. Cuprum 28 9-15 41:52

„Na papierze” siatkarze z Kortowa mają wszystko w swoich rękach, bo to oni są teraz na ósmym miejscu. Wystarczy więc, że w pozostałych dwóch meczach zdobędą komplet punktów, a wtedy nikt i nic nie odbierze im play-offów. Tyle, że to właśnie Indykpol AZS ma najtrudniejszych rywali – w sobotę gra niełatwe spotkanie z GKS-em w Katowicach (g. 14.45, Polsat Sport), a w ostatniej kolejce podejmie w Uranii, będącą w porządnym „gazie”, Resovię.

Dla porównania: Ślepsk, który już się nie ruszy z Suwałk, podejmie spadkowicza z Będzina i beniaminka z Nysy, więc w tych potyczkach sześć punktów gospodarzy jest jak najbardziej realne. Przypomnijmy, że w razie identycznego dorobku punktowego, o wyższym miejscu w tabeli decyduje liczba zwycięstw, a dopiero później stosunek setów.

Szanse na zajęcie ostatniego miejsce w fazie play-off zachowują jeszcze aż cztery zespoły: Indykpol AZS, Ślepsk, GKS, a nawet Cuprum Lubin. Wiele wskazuje więc na to, że pasjonująca walka o ósemkę będzie trwała do samego końca sezonu zasadniczego.

I tylko można żałować, że Indykpol AZS pogubił punkty tam, gdzie raczej nie powinien ich zgubić (np. 0:3 z Cuprum w Uranii czy 1:3 w Nysie). Bo teraz olsztynianie zamiast stać pod ścianą bez żadnego marginesu na błędy, mogliby spokojnie czekać na pierwszą rundę play-off. Inna sprawa, że tam szykowaliby się do ataku na... siatkarskie Himalaje, czyli do meczów z„ galaktyczną” ZAKSĄ Kędzierzyn.

RYWALIZACJA O ÓSEMKĘ

>> 25. kolejka: GKS Katowice – Indykpol AZS Olsztyn , ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin (oba 27 lutego)

>> Zaległy mecz 20. kol.: Ślepsk Suwałki – MKS Będzin (28 lutego)

>> 26. kolejka: Cuprum – Jastrzębski Węgiel (5 marca), Ślepsk – Stal Nysa, GKS – Czarni Radom (oba 6 marca), Indykpol AZS – Resovia Rzeszów (8 marca)

* 25. kolejka: Ślepsk Suwałki – Trefl Gdańsk 3:1 (21, 24, -24, 18); zaległy mecz 14. kolejki: Jastrzębski Węgiel – Aluron Warta Zawiercie 1:3 (-19, 20, -20, -16).