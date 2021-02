Polska siatkówka ma olbrzymie sukcesy, ale i tak przegrywa z piłką nożną

Lista siatkarskich sukcesów w XXI wieku jest bardzo długa - zacznijmy od kobiet, które zdobyły dwa złote (2003 i 2005) oraz brązowy medal (2009) mistrzostw Europy. Natomiast Polacy to mistrzowie (2014, 2018) i wicemistrzowie świata (2006), złoci (2009) i brązowi (2019) medaliści mistrzostw Europy. Poza tym na swoim koncie mają triumf (2012) i trzecie miejsce w Lidze Światowej (2011), dwa srebra (2011, 2019) i brąz (2015) w Pucharze Świata oraz trzecią lokatę w Lidze Narodów (2019).

Co w tym czasie osiągnęła piłkarska reprezentacja Polski? Niewiele, bo jedynie w 2016 roku udało się jej dotrzeć do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a na jej udział w pozostałych wielkim imprezach spuśćmy litościwie zasłonę milczenia.

A mimo wszystko - i to niezależnie od tego, w którym momencie z europejskich pucharów odpadają polskie kluby (a zazwyczaj robią to bardzo szybko) czy w jakiej formie aktualnie znajduje się piłkarska reprezentacja - odnosząca triumfy siatkówka zawsze przyciąga uwagę mniejszej grupy kibiców.

Niekiedy jesteśmy świadkami dyskusji o tym, który sport jest lepszy, bardziej wymagający, a co za tym idzie - zasługuje na większe zainteresowanie ze strony mediów i kibiców, ale spór ten przypomina dyskusję o wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem, czyli jest całkowicie bezcelowy. Przecież i tak wszyscy wiedzą, że futbol jest sportem numer jeden nie tylko w Polsce, ale i na świecie.